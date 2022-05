Lançamento Samsung OLED: First Connect Convence Entusiastas Já Exigindo Vendas Maiores

Sábado, 14 de maio, tivemos a oportunidade de nos encontrar novamente pessoalmente com os leitores e fãs do DDAY.it em três grandes lojas de eletrônicos de consumo, onde a Samsung nos acompanhou no lançamento de sua primeira série de TVs OLED. Três eventos simultâneos na MediaWorld Tech Village em Milão, na loja Unieuro em Roma Muratella e na loja Euronics Tufano em Casoria (NA), onde explicamos a inovação tecnológica que a Samsung trouxe ao mercado, mostrando como o novo S95B, este é um acrônimo para o produto, difere em vários aspectos da tecnologia OLED que conhecemos até agora. Também foi nossa primeira oportunidade no DDay.it de tocar na tecnologia QD-OLED, fora do contexto das demonstrações “blindadas” dos eventos de imprensa dos produtores. Uma vez que ainda não tivemos a oportunidade de fazer as habituais medições ou testes aprofundados na nossa sala de formação, podemos ainda tirar as primeiras conclusões de um evento que teve uma boa resposta do público e que nos deu a oportunidade nos três locais de ter uma troca frutífera de palavras com os participantes.

Momento da apresentação no MediaWorld Tech Village em Milão Certosa

O que os participantes podem ver

A programação dos três pontos de venda foi a mesma e os participantes puderam assistir a uma apresentação especificamente relacionada com a tecnologia QD-OLED e o que a distingue do OLED tradicional, conhecido por White OLED, em termos puramente tecnológicos e desempenho esperado.

Paolo Centofanti da DDAY.it mostra as diferenças entre os painéis WRGB e QD-OLED OLED na loja Unieuro em Roma

Durante a apresentação, também foram abordadas as características específicas da nova série S95B, disponível diretamente a partir de sábado, após a feira, em modelos de 55 e 65 polegadas, ao preço de 2.499 e 3.499 euros respetivamente. Esses modelos compartilham muitas das inovações que a Samsung introduziu em sua nova linha de TV 2022: um novo processador Neural Quantum 4K, um novo Smart Hub, áudio Dolby Atmos, a versão mais avançada do Q-Symphony para emparelhamento com alto-falantes externos.

DDAY.é Roberto Bezzali enquanto na Euronics Tufano em Casoria (NA) demonstra conceitos de volume de cor.

A parte mais interessante – segundo as pessoas que falaram é a parte “demo” em que mostramos alguns clipes selecionados pelo Disney+, além de parte de um videogame capturado pelo PS5 e parte de uma partida de futebol, tudo embutido em 4K e HDR e pretendia destacar as peculiaridades da nova tecnologia. Os clipes foram retirados dos filmes Baía de HayatE LucasE CocoE maior showmanE Star Wars Rogue One, Para realçar o brilho das cores e fornecer os melhores detalhes. As TVs foram mantidas no Modo Cineasta e as cortinas se abriram um pouco para compensar as luzes da loja.

Na Tech Village da MediaWorld Certosa, um momento do show foi feito com material “popular”, como clipes de filmes do Disney+ e não com filmes de demonstração otimizados para o show em questão.

Infelizmente não foi possível reduzir a iluminação estroboscópica em nenhuma das lojas, mesmo na zona apenas para apresentação, mas também pelo feedback que recolhemos no site, pensamos que conseguimos fazer as pessoas perceberem quais as capacidades do QD -Tecnologia OLED são. O potencial para crescer apenas na situação local real.

Primeiras impressões e perguntas frequentes

No vídeo abaixo, compilamos as primeiras impressões coletadas pelos participantes do lançamento que não “escaparam” imediatamente ao final do evento (para maior transparência, gostaríamos de enfatizar que todas as entrevistas coletadas foram editadas e todas sem cortes).

Muitos dos presentes manifestaram naturalmente que teriam preferido uma luz menos intensa na sala, mas, apesar disso, foram muitos os que viram como, apesar da iluminação forte, a nova TV Samsung conseguiu realçar os mínimos detalhes, como chamas e luzes artificiais nas seções propostas.

Na loja de Roma, por exemplo, podemos ver por nós mesmos como o novo Samsung OLED não está distorcido em comparação com o Neo QLED topo de gama não muito longe, equipado com uma placa de alto brilho e entre outras coisas definidas no modo dinâmico diferente do modo Filmmaker que está definido para o S95B usado para a apresentação. Pelo que pudemos ver até agora, as principais características deste “novo” OLED são confirmadas: luzes extremamente brilhantes (o final do Rogue One é renderizado na perfeição) e cores realmente brilhantes, como em uma sequência de sonhos. “delle Vespa” nas coloridas sequências de Luca ou de Coco, ambos são filmes da Pixar.

A pergunta mais comum que recebemos nas três lojas é sobre a próxima disponibilidade da venda maior: Vários entusiastas nos disseram que ficaram agradavelmente impressionados com esta TV QD-OLED de primeira geração, mas também gostariam de obter a versão 77 imediatamente. polegada. Como já dissemos várias vezes, a Samsung Display, que desenvolveu e produziu painéis QD-OLED compostos por novos OLEDs Samsung, atualmente produz apenas peças de 55 e 65 polegadas, além de 34 polegadas destinadas ao segmento de monitores de PC . Para este ano, é improvável que painéis de tamanhos diferentes possam ser produzidos e voltaremos a falar sobre eles talvez no próximo ano.

O segundo requisito mais comum diz respeito ao suporte à tecnologia Dolby Vision da Samsung, que não parece ser no presente e no futuro próximo uma prioridade da empresa coreana que, aliás, no evento da semana passada em Londres para a imprensa (que falará nos próximos dias), repita como ele é erguido. Seu foco é promover o formato aberto HDR10+. Por fim, o terceiro tópico recorrente que os participantes perguntaram foi “combustão”. A série S95B, como todas as outras TVs OLED, usa vários esquemas para evitar problemas de “amostragem”, desde a mudança de pixel até a atualização periódica do painel, passando pelo escurecimento automático do brilho dos logotipos estáticos, função cuja intensidade também pode ser ajustada. da lista. Além disso, o painel emissor de OLED na verdade consiste em três camadas azuis, precisamente para garantir maior longevidade e reduzir o “stress” em cada camada de emissão individual.