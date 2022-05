De risadas e brincadeiras, realmente parece o Sony Game Pass – Nerd4.life

Você joga no primeiro dia sim ou não? Você sacrificaria investimentos colocando-os lá? É um modelo sustentável? Toda a conversa que derreteu como neve ao sol quando vimos a variedade de níveis adicionais e premium de PlayStation Plus Que parece, por risos e piadas, realmente gostar jogo de arcade a partir de Sony pela quantidade e qualidade.

Os jogos incluídos no catálogo PlayStation Plus nos planos Extra e Premium são muitos e lindos. exatamente o contrário, Talvez eles sejam muitos e muito bonitos: Aparentemente, a empresa japonesa quis abordar a estreia do seu novo serviço de assinatura de uma forma muito ousada, que estará disponível na Europa a partir de 23 de junho.

Se você está inscrito Xbox Game Pass Você definitivamente conhece a sensação de navegar no catálogo do serviço e encontrar-se resmungando que há muito e você nunca poderá jogar tudo, mesmo que os videogames sejam um mundo relativamente novo para você.

Você pode ter ‘estacionado para um passeio’, perdido o interesse após o Xbox 360 e/ou PS3, por um motivo ou outro não deu tempo para a última geração de consoles e agora se encontra vivendo um período maior abundância Baseado em Maior conforto Sempre para os fãs deste meio.



Demon’s Souls está no catálogo Extra e Premium do novo PlayStation Plus

Longe da retórica puramente quantitativa, que poderia ser facilmente ofuscada, o novo PlayStation Plus dá início a uma série de jogos de grande profundidade: de Demon’s Souls a Returnal, de Death Stranding a Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, de Ghost of Tsushima a Assassin ‘ Creed Valhalla , falando apenas sobre produções PS5.

Depois disso, há muitos primeiros partidos para PS4De Days Gone a Bloodborne, de God of War a Horizon Zero Dawn, de Shadow of the Colossus a The Last Guardian, de The Last of Us Remastered a toda a saga Uncharted, e isso sem levar em conta os clássicos de streaming reservados exclusivamente para o Nível premium.



God of War, Kratos enfrenta um grande adversário

Isso mesmo: os últimos exclusivos como Horizonte proibido oesteE Gran Turismo 7 E Ratchet and Clank: Rift Apartmas eles obviamente chegarão em algum momento: não no primeiro dia, como foi repetidamente afirmado, mas os títulos do PlayStation Studios serão uma parte importante desse catálogo.

Então, sim, dissemos repetidamente a nós mesmos que o novo PlayStation Plus não será comparável ao Xbox Game Pass, mas pelo menos no início a programação será francamente intimidadora e, em particular, parece que o jogador médio não tem medo disso. comparação. Vamos continuar com este conteúdo? Achamos improvável, mas neste momento tudo é possível.

O que você acha? Como o novo PlayStation Plus se compara ao Xbox Game Pass? Não ter um dia exclusivo é uma restrição importante? Vamos falar sobre.

