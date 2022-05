O novo drop está esperando por você da GameStop esta semana, aqui estão os primeiros detalhes

GameStop anunciado Os primeiros detalhes do novo lançamento do PlayStation 5 que estará lá esta semanaGraças a isso, muitos de vocês finalmente poderão colocar as mãos no novo console da Sony.

Você terá a oportunidade de comprar um pacote padrão do PlayStation 5 Quarta-feira à tarde, 18 de maio de 2022.

Como já aconteceu nas semanas anteriores, o drop do PlayStation 5 estará presente durante a GameStop TV ao vivo Você pode acompanhá-lo diretamente no site neste endereço.

No entanto, no momento, detalhes sobre o conteúdo do pacote ainda são desconhecidose convidados da vizinhança. As informações serão divulgadas amanhã à noite quando atualizarmos este artigo. Por isso, convidamos você a Fique em contato conosco para ser atualizado Assim que novas informações chegarem.

Portanto, não há nada a fazer a não ser reconfirmar a data com a queda durante a transmissão ao vivo da GameStop TV, amanhã a partir das 16:00. Como de costume, Lorenzo vai liderar o ringue.cubanoFazio e VirgíniakafkaniaGambatiza.

Atualizar

A GameStop revelou o conteúdo do pacote desta semana. Desta vez uma pequena surpresa Será possível escolher entre dois pacotes diferentesambos contêm o PlayStation 5 Standard, além de jogos e acessórios.

Pacote 1:

Padrão PS5

Controle DualSense

Fones de ouvido Rasta Sixth Spirits

costas

Outriders

Mechwarrior 5 Mercenários

Equipamento Culpado

colheita de ferro

Pacote 2:

Padrão PS5

Controle DualSense

Sades Spirits Orange .

costas

Cidade Esquecida

libertação de estudantes

Port Royale 4 Edição Estendida

MXGP 2020

Você só pode obter um desses dois pacotes, caso contrário, a transação será cancelada. O preço de ambos é de 699,98 euros.

Nós te lembramos Inscreva-se em nosso canal do Telegram dedicado a ofertas Para acompanhar as últimas promoções e disponibilidade Play Station 5 e X-Box Série X. Como fizemos Guia prático que pode te ajudar na compra.

fonte: Jim Stop