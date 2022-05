Trailer, fotos, período de lançamento e plataformas revelados – Nerd4.life

A editora Nacon e a desenvolvedora Spiders anunciaram oficialmente hoje GreedFall 2 O mundo moribundoÉ uma continuação do jogo de RPG de sucesso lançado há três anos. O período de lançamento deste novo jogo é 2024. As plataformas de referência são PC e consola, é melhor definido. Ele também gravou um trailer e algumas fotos.

Como mostrado, GreedFall 2 The Dying World será um prefixo Situado três anos antes do jogo original. Os jogadores jogarão como um nativo de Ter Frade que foi arrancado da ilha e trazido à força para o continente Jakan, enquanto o mundo antigo é devastado por guerras e pela praga Malechore. O protagonista terá que usar diplomacia, astúcia ou combate, além da ajuda de aliados, para acabar com a obsessão do homem pela conquista e restaurar sua liberdade.

Também sabemos que GreedFall 2 The Dying World será um Jogo de interpretação de papéis Baseado na história e escolhas. O sistema de combate, porém, seria “mais tático”.

Jean RousseauSpiders, fundador e diretor de Spiders, disse: “Embora estejamos trabalhando em Steelrising, nosso amor pelo universo GreedFall nunca foi embora e estamos empolgados por estar de volta. Neste novo capítulo, os jogadores exploram o antigo continente. composto por ambientes maiores e mais diversos. Haverá aliados Novas facções, novas facções e espero que eles vivam aventuras inesquecíveis.”

Alan FalkO CEO da NACON acrescentou: “Estamos muito satisfeitos em apresentar GreedFall 2 The Dying World, o novo jogo Spiders para todos. Muitos fãs ao redor do mundo solicitaram esta sequência e estamos empolgados em lançar este novo jogo que esses fãs vão adorar. também espero que o jogo atraia novos jogadores e todos os fãs de RPGs, grandes histórias, ação e fantasia.”

GreedFall já vendeu dois milhões de cópias e é um dos maiores sucessos dos Spiders, tanto de crítica quanto de público. Aqui está nossa análise do lançamento do PS5 e do DLC The De Vespe Conspiracy.