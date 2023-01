Dead Space, a nova versão é muito assustadora para jogar no escuro com fones de ouvido – Nerd4.life

a refazer para espaço morto É isso apavorante Até os desenvolvedores estão tendo dificuldades com isso Jogue no escuro com fones de ouvido: O Diretor Artístico, David Robillard, anunciou em entrevista à revista PLAY.

“Quando toco à noite, não consigo com um par de fones de ouvido – é muito assustador”, disse Robillard. “É uma questão de quem realismo Baseado em AtmosferaNão apenas visuais. Algo que depende de como gerenciamos os sons, o ambiente, os efeitos e o sistema muitas vezes tenta surpreender os usuários.”

Poucas horas após a exibição do videogame Dead Space com as primeiras horas do game, voltamos para falar sobre a esperada mudança do inusitado game Horror de Sobrevivência Originalmente feito pela Visceral Games e reprojetado para as plataformas da próxima geração.

“Estamos falando de tecnologias que poderiam ter sido usadas também no PS4, mas não no mesmo nível que estamos usando hoje. São elementos que agregam muito a esse tipo de experiência e a tornam mais completa.”

Dead Space será lançado para PC, PS5 e Xbox Series X | S em 27 de janeiro e, portanto, em alguns dias, será o jogo mais esperado do mês pela equipe editorial do Multiplayer.it. você concorda?