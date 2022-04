Ax-1, a primeira missão especial na estação espacial – Space & Astronomy, está em andamento

Um pequeno atraso e um pouco de oscilação devido a um técnico inesperado, mas eventualmente o primeiro ônibus da empresa privada atracou na Estação Espacial Internacional (ISS), trazendo uma tripulação de quatro homens a bordo. “Estamos prontos para uma nova aventura destinada a ver mais e mais tripulações privadas ao lado de agências espaciais”, disseram os astronautas da missão Axiom-1 (X-1), financiada pela Axiom Space no Texas. Isso abre uma nova página na história da exploração espacial, da qual as empresas privadas são os novos heróis.

A partida é no dia 8 de abril Do Cabo Canaveral com uma cápsula Crew Dragon Endeavour, construída pela SpaceX, colocada em órbita por um foguete SpaceX Falcon 9, a missão Ax-1 chegou à estação espacial após um voo de 21 horas. No comando do ônibus espacial está o ex-astronauta da NASA Michael Lopez Alegria, agora funcionário da Axiom e o único membro da tripulação que não pagou a passagem. Voando com ele estavam o piloto Larry Connor, o investidor israelense Eitan Stipe e o empresário canadense Mark Bathy, ambos especialistas em missões. Os três pagaram uma passagem, mas não se consideram turistas espaciais: são astronautas de verdade, e nos próximos oito dias passarão na estação espacial uma intensa jornada de trabalho, com 25 experimentos a seguir.

O voo foi tranquilo, mas quando o ônibus espacial estava agora a apenas 20 metros da Estação Espacial Internacional, houve um problema com o sinal de vídeo, permitindo que a estação espacial visse a parte central do ônibus espacial, rastreando todos os aspectos da manobra de atracação. Um evento inesperado forçou a Endeavor a um ‘estacionamento’ inesperado esperando que o problema fosse resolvido. Então, finalmente, a conexão com o módulo Harmony da Estação Espacial Internacional e o tempo de espera técnico para equilibrar a pressão do ônibus espacial com a da estação espacial. Quando a escotilha foi aberta, o primeiro a entrar foi Stibbe, seguido por Pathy, Connor e López-Alegría. A tripulação da Expedição 67 deu as boas-vindas aos sete membros, com o comandante Thomas Marshborn da NASA e os astronautas Raja Chari e Kayla Baron, bem como da NASA, o alemão Mathias Maurer da Agência Espacial Europeia (ESA) e os russos Oleg Artemyev e Denis Matveev. e Sergei Korsakov da agência espacial Roscosmos, chegaram à estação espacial em 18 de abril.

Nos próximos oito dias, a estação espacial estará lotada, com duas equipes trabalhando em horários diferentes, como nunca antes.

Para a Axiom Space, isso é apenas o começo. Nascido em 2016 por iniciativa do ex-chefe da estação espacial da NASA. Mike Suffredini, a empresa com sede em Houston, tem uma agenda lotada de missões nos próximos anos e, em 2024, planeja colocar uma de suas unidades em órbita: uma nervura especial de acoplamento com a estação espacial, com uma janela panorâmica com vista para o Terra.