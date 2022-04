Elden Ring, Phil Spencer revela a espada do jogo em seu escritório – Nerd4.life

Phil Spencer Intervi em um vídeo durante o BAFTA Awards 2022 revelando algo novo em suas prateleiras agora famosas escritório. quartel general. Centro: Isto é o pá pá a partir de anel antigo.

No vídeo abaixo, a partir do minuto 43:30, mostrado na prateleira de cima, a espada é do inusitado RPG FromSoftware É definitivamente lá por uma razão, mas não é o que você imagina.

Não, a Microsoft não fará um arquivoObsessão Da equipe Hidetaka Miyazaki, ou pelo menos pensamos. O jornalista Jeff Grob disse há algum tempo que todas as coisas na prateleira de Phil Spencer têm significado, e achamos que isso é verdade.

Um jogador apaixonado, Phil Spencer nunca recua quando se trata disso Conheça as vantagens Para um projeto específico de videogame, mesmo quando foi criado por seus concorrentes diretos, a PlayStation Studios.

Então, gostamos de pensar que nessas prateleiras estão os jogos que o CEO da Microsoft Gaming acha que, por algum motivo, merecem crédito, e Elden Ring (resenha) sem dúvida se encaixa nessa descrição.

Talvez no escritório de um elefante nunca veremos uma estátua O último de nós ou limitado Horizonte proibido oestemas o conceito é esse e não podemos deixar de apreciá-lo.