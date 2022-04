Cuidado com a vogal, pode ser uma farsa

WhatsApp: Nas últimas horas, um novo golpe tem circulado no aplicativo, você deve ter muito cuidado se receber esta mensagem de voz. Veja o que é e como proteger seus dados.

Se você notar algum movimento estranho em seu smartphone, pode ser uma farsa. De fato, algumas horas atrás, uma certa mensagem de áudio começou a circular no WhatsApp. Cuidado com o que você faz, eles podem roubar muito dinheiro e todos os seus dados pessoais.

Ao navegar na web, muitas pessoas tendem a clicar em links desconhecidos ou abrir páginas altamente perigosas. Infelizmente, aqueles que tentam trapacear se concentram na ingenuidade dos mais fracos, e é por isso que devemos nos manter atualizados sobre o que está acontecendo na Internet para evitar cair nessas armadilhas.

A primeira coisa a fazer é reconhecer os sinais que são muito perigosos para nós e nossas contas bancárias. Por exemplo, nunca confie nas mensagens de suas contas, principalmente se elas solicitarem um PIN ou acessarem dados, lembre-se de que seu banco nunca solicitará isso. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato com o atendimento ao cliente primeiro, eles lhe dirão exatamente se é uma farsa ou não.

Nas últimas horas, uma mensagem de voz muito perigosa circulou no WhatsApp, vamos descobrir em detalhes o que é.

Fraude do WhatsApp: Cuidado com esta mensagem de voz, eles podem roubar todo o seu dinheiro

A primeira coisa a destacar é que o WhatsApp nunca está implicado no golpe e, infelizmente, os hackers conseguiram entrar no servidor para assumir o controle. Muitas vezes essas pessoas mal intencionadas conseguem copiar os gráficos e o site da empresa, e conseguem enganar muita gente. E é exatamente isso que esses golpistas fazem com o WhatsApp.

Em detalhe, eles enviam e-mails com mensagem de voz no WhatsApp, se aberto pode ter sérias consequências para o usuário.

Em geral, este e-mail não é enviado na forma de spam porque é reconhecido como seguro, na verdade é justamente o contrário. Dentro você encontrará um botão com a palavra Play, se clicado, você será levado para uma página onde será solicitado que você aceite o pedido.

No momento em que você clicar, além de se registrar para uma assinatura, você encherá seu celular ou computador de vírus que instalarão malwares automaticamente. Isso, além de roubar todos os seus dados pessoais, também tirará muito dinheiro de suas contas bancárias.

Lembre-se de sempre prestar atenção no que você clica. O que você acha disso?