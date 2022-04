Período de lançamento no PS5 e Xbox Series X revelado | S e PC pelo CEO da CI Games – Nerd4.life

Durante uma recente reunião com acionistas, Marek Teminsky, CEO da CI Games, afirmou que Senhores dos Caídos 2 vai sair PS5 e Xbox Series X | S e PC No 2023. Também ficamos sabendo que a marcação para o jogo começará no segundo semestre deste ano e que o projeto é o mais ambicioso da casa de desenvolvimento.

“Lords of the Fallen 2 é o nosso maior projeto”, diz Tymiński, que mais tarde acrescentou: “Começaremos a campanha de marketing no terceiro trimestre deste ano e o jogo está programado para ser lançado em 2023. A produção está indo de acordo com o planejado. ” o renda Quanto à sequência que se parece com espíritos, será muito maior que o jogo anterior, que custou cerca de US$ 9,8 milhões.



Lords of the Fallen, imagem promocional

Dado o momento do início da campanha de marketing, não está excluído que uma data de lançamento seja definida no primeiro semestre de 2023. Mas isso é apenas um palpite.

Tymiński também revelou que o estúdio está trabalhando em um arquivo Novo jogo da série “Sniper” E um novo IP para sobreviver, confiado ao estúdio cego BatFields. Não é exagero ouvir sobre esses projetos nos próximos meses, mas o CEO da CI Games diz que o foco por enquanto é Lords of the Fallen 2.