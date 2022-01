Vídeo de jogabilidade com co-op e todas as versões de console – Nerd4.life

Dying Light 2: Fique Humano O protagonista estava no sexto episódio de Dying 2 Know, ou o último encontro com os desenvolvedores antes do lançamento do jogo, que neste caso foi mostrado com modo cooperativo E em diferentes Versões do console.

O sexto episódio de Dying 2 Know de Jonah Scott e Streamer Leah finalmente apresentou um segmento fofo de… Toque No modo multiplayer cooperativo, com algumas mecânicas de jogo mostradas na possibilidade deste jogo, com a opção de ser usado por toda a campanha.

O vídeo mostra a jogabilidade de uma parte da campanha sendo jogada no modo cooperativo A 4 jogadores, que é um recurso que os jogadores estão esperando especialmente e aparece em excelente forma. Para mais clareza sobre o estado do jogo, a Techland também mostrou a jogabilidade em todos os consoles, dos quais vemos PS5 e Xbox Series X | S, PS4 e Xbox One, para dar uma visão bastante precisa de como Dying Light 2 ficará em suas várias versões.

Durante o sexto episódio de D2K, também obtivemos mais informações sobre a competição UGC que foi anunciada no primeiro episódio. O júri da Techland, juntamente com a convidada especial, a figurinista Irina Mayer, selecionará os vencedores da competição.

Enquanto isso, Dying Light 2: Stay Human é ouro há quase dois meses, definitivamente a tempo de Data de saída Está definido em 4 de fevereiro de 2022 no PC e consoles. Nos últimos dias, também vimos a estranha questão de horas de jogo, que passou de 500 para mais humanos após os esclarecimentos da Techland.