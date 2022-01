Logan Paul gastou US $ 3,5 milhões em cartas Pokémon falsas, aparentemente – Nerd4.life

Logan Paul Nos últimos dias, voltou ao centro das atenções da mídia devido a outras explorações questionáveis, neste caso devido à sua existência Eu gastei 3,5 milhões de dólares em uma caixa de carta pokémon, que acabou por ser Falso, Mas.

A história foi dividida em várias etapas, e cada uma delas gerou um grande número de discussões, tweets, compartilhamentos sociais etc.: primeiro sobre o fato de que US $ 3,5 milhões foram gastos em cartas Pokémon, depois sob suspeita, elas se revelaram falsas e finalmente na confirmação (pelo menos no momento atual) é falso, mas já há outra etapa em andamento, a etapa da reunião com a BBCE que teria garantido que os cartões estavam corretos. Espero que neste momento esta luta não se transforme em uma luta de boxe, isso se tornou uma prerrogativa de Paul.

Toda essa atenção está claramente fazendo nada além de bom para os falantes do YouTuber que se tornaram boxeadores, que dessa forma conquistaram mais visualizações em todos os diferentes estágios da história, desde a compra até o evacuação vivo. Ironicamente, é difícil não pensar que tudo foi cuidadosamente orquestrado, mas é preciso dizer que a compra ainda seria muito cara mesmo que fosse um “investimento” desse tipo.

Saberemos mais nos próximos dias, no entanto, considerando que em um de seus tweets recentes, Logan Paul afirmou que Verifique o caso Com a Baseball Card Exchange (BBCE) de Chicago, empresa que garantiu a autenticidade dos produtos na caixa, dando sinal verde para a compra milionária. Vamos ver.

Apenas alguns dias atrás, o mesmo personagem foi discutido como tendo “sacrificado” 15 Game Boys para criar uma mesa, enfurecendo os fãs do console Nintendo e geralmente olhando para trás, mesmo que o trabalho final não tenha sido ruim, honesto.