Possível reabastecimento na próxima semana da GameStop?

Um novo reabastecimento do PlayStation 5 da GameStop não é visto há várias semanas. Mas Algumas indicações são de que a próxima semana pode ser um bom momento.

e você sabe O último reabastecimento do PlayStation 5 pela GameStop remonta a 22 de dezembroDepois disso, não havia vestígios ainda. Esperávamos um novo reabastecimento à medida que as transmissões ao vivo fossem retomadas estúdio está sendo em 5 de janeiro, está sendo Última quarta-feira, 12 de janeiro de 2022. Mãe Em ambos os casos havia um beco sem saída.

Para reviver a esperança, uma mensagem apareceu esta manhã no bot do canal GameStop Twitch que diz: “Compre PS5. Durante o próximo episódio da GameStop TV (quarta-feira às 16:00), pouquíssimas peças do PlayStation 5 Digital estarão à venda! Não sabemos outros detalhes no momento, atualizaremos você nos próximos dias“.

Esta mensagem esteve completamente ausente nos últimos dias, e Portanto, deve-se fazer referência ao episódio de quarta-feira, 19 de janeiro de 2022. Portanto, estamos aguardando uma confirmação oficial que geralmente chega na terça-feira à noite. Fique em contato conosco para mais atualizações!

