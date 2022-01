O mistério da Lua é mais que o dobro do tamanho da Terra – Corriere.it

Kepler-1708b-i foi descoberto a 5.500 anos-luz de distância entre as constelações de Cygnus e Lyra

Depois de exoplanetas em torno de outras estrelas distantes na galáxia, os astrônomos agora foram capazes de coletar vestígios da presença de Primeiro, as luas estão localizadas nas proximidades desses corpos celestes distantes. Atualmente, o protagonista é David Kipping com seu grupo de astrônomos da Universidade de Columbia, em Nova York. Juntos eles escreveram um arquivo Relatório interessante astronomia natural Ele fala sobre encontrar evidências de um exoplaneta gigante perto do exoplaneta Kepler-1708b escondido entre os planetas Swan e Lyre a 5500 anos-luz da Terra.

Procurando por exolunas

Kipping pesquisou cerca de setenta exoplanetas muito longe da estrela-mãe, Mais de 150 milhões de km, em condições favoráveis ​​para pesquisas difíceis. Ao medir a atenuação da luz da estrela-mãe à medida que um exoplaneta passa na frente, o cientista descobriu uma anomalia no brilho. Todas as verificações possíveis levaram à conclusão de que foi precisamente a presença de exoluna que deu origem a ela. Não seremos capazes de explicar de outra maneira, acrescentou. Estranho em sua natureza supostamente invasiva, suas dimensões o tornaram reconhecível devido à fragilidade das ferramentas disponíveis. O mesmo aconteceu com a descoberta dos primeiros exoplanetas. Comentários, se confirmados, a questão de suas origens se abre Mário Dâmaso Especialista em exoplanetas do Instituto Nacional de Astrofísica de Turim. Além das duas explicações tradicionais, ou seja, que foi resultado de uma colisão entre dois corpos ou que surgiu da matéria-prima da qual surgiu a caminhada planetária, pode-se adiantar uma terceira explicação: que também foi uma das planetas, na verdade um super-planeta da estrela-mãe, que foi então capturado pela força gravitacional do planeta O parente maior, que se assemelha a Júpiter. Provavelmente O novo telescópio hiperespacial James Webb encontrará a resposta.