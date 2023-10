Ao contrário do clássico carregador de smartphone: todos são obcecados por este gadget tecnológico que facilita a vida

Livre-se de todos os carregadores e fontes de alimentação: Desde a chegada deste gadget para telefones e computadores, ninguém pode ficar sem ele.

O mundo da telefonia é tão vasto e diversificado que muitas vezes é difícil procurar diferentes fontes de energia para carregar nossos dispositivos. E aqui o mundo dos gadgets vem ao nosso encontro, facilitando a nossa vida com esta incrível inovação do mundo da tecnologia.

Este não é um carregador comum, mas um superalimentador muito poderoso. Esta ferramenta foi projetada para todos os casos em que precisamos dela Carregue vários dispositivos juntosou seja, computadores, smartphones, tablets, relógios inteligentes, etc., etc.

A característica que mais impressiona é a sua potência: estamos falando de muita coisa 300 watts. Nível incrível se considerarmos que Os carregadores mais comuns não têm nem um décimo da potência.

Aqui surge uma pergunta espontânea: Qual é a vantagem de um carregador tão potente? Todo esse poder é realmente necessário? Vamos ver mais sobre esta incrível peça de tecnologia, Seu preço é provavelmente o que mais te surpreende do que qualquer outra coisa.

Supercharger 5 em 1: preço e recursos

O carregador que pode mudar sua vida tem nome NEXOD UGREEN: O próprio nome já diz tudo, pois se refere a uma criatura alienígena de qualquer planeta que ele conheça. Na verdade, quando visto desta forma, quase parece uma nave espacial ou um gabinete de PC, por isso é fácil de entender O poder que ele pode fornecer Como este carregador. Mas vamos descobrir em detalhes.

Na verdade, não é apenas o nome verde: escolher este incrível carregador permite que você deixe de lado todas as fontes de alimentação de vários telefones, computadores e tablets. Use todos os cabos com apenas um adaptador. Uma opção bastante amiga do ambiente, mas também inteligente se pretende aumentar a produtividade e a organização. Na verdade, este é o melhor aliado para quem trabalha freneticamente com muitos dispositivos e não quer o emaranhado de cabos, réguas de energia volumosas e o calor excessivo que cada fonte de alimentação emite. sobre isso, O Nexode também foi projetado para reduzir o calor emitido, e consegue isso graças aos dois chips GaN Ⅲ integrados.

Então, Possui 5 tomadas de carregamento (4 USB-C e 1 USB-A) em apenas alguns centímetros É o principal recurso deste superalimentador, que pode alimentar todos os seus dispositivos juntos. Se alguém estiver preocupado com o excesso de energia ao conectar um smartphone ou relógio inteligente, não se preocupe: Do primeiro ao último eles são colocados em ordem decrescente de forçaAssim você sempre sabe onde conectar dispositivos que precisam de menos energia.

Por último, mas não menos importante, vamos falar sobre o preço 269,99€que é reduzido em 60 euros com o desconto na Amazon.