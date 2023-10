Samsung Galaxy S24, estamos quase lá | Design, preço e data de lançamento vazaram para a web

Poucas semanas após o lançamento do iPhone 15, muitas notícias e imagens relacionadas ao Samsun Galaxy S24 estão vazando na web.

Há cerca de duas semanas, a Apple apresentou-o ao mundo inteiro O novo iPhone 15 Que já bateu números recordes apesar de estar no mercado há apenas alguns dias.

SamsungPor outro lado, ele não quer ficar parado e parece que já está tudo pronto para o lançamento do novo modelo Galáxia S24 Detalhes dos quais estão vazando na web atualmente.

Depois de apresentar o novo smartphone de Cupertino, é apenas uma questão de tempo até que a empresa coreana dê a sua resposta, para que o eterno desafio entre Apple e Samsung recomece.

Parece que é apenas uma questão de tempo desde que muitas informações começaram a vazar na internet a respeito do novo modelo da linha “Galaxy S”.

A empresa coreana lançou o celular Samsung Galaxy S23, modelo atualmente disponível no mercado, apenas em fevereiro passado, mas os usuários já estão ansiosos e ansiosos para saber o que é. característicaso projetoo preço E a data de lançamento Do próximo modelo.

Aqui está tudo o que sabemos sobre o S24 entre os rumores, Comum E um vazamento VERDADEIRO.

Como será o Samsung S24? Aqui está tudo que vazou na web

Os primeiros detalhes sobre o Samsung Galaxy S24 já foram discutidos na web No início do verãoespecificamente em junho, quando vazaram para a web as primeiras notícias sobre os lançamentos de novos modelos de smartphones, e algumas especificações sobre Curador E detalhes sobre a câmera que será instalada em todos os celulares.

Mas nas últimas horas, os rumores tornaram-se mais urgentes.

Comece diretamente de Versõesque já era esperado para junho, está praticamente confirmado que o próximo modelo também estará disponível em três versões diferentes: BásicoLiberar Mais Finalmente o lançamento Super.

Um hábito a que a Samsung se habituou desde a versão 21 e que não deverá mudar nem para o próximo Galaxy S24.

Especialistas do setor, insiders e simples entusiastas discutiram longamente o novo Samsung Galaxy S24, falando sobre os muitos detalhes que o novo smartphone da empresa coreana poderia conter.

Informações e rumores sobre projetoo uma ofertaCâmera, preço E a data de lançamento.

Samsung S24: os primeiros rumores mostram-nos como será o novo smartphone

Começando pelo design do smartphone, tem-se falado muito sobre como será a sua aparência e quão diferente ou semelhante será ao modelo S23 atual.

De acordo com muitos leakers e insiders, o novo modelo S24 não será muito diferente dos smartphones atuais: a única diferença é que o S24 deverá ser ligeiramente Mais fino E mais alto.

Obviamente, a versão Ultra é a que sofrerá maiores alterações Com um design a meio caminho entre o curvo e o plano.

Também em relação ao tamanho uma oferta Não deverá haver grandes mudanças, a única informação confirmada é que a versão Plus Terá 6,65 polegadas de largura em comparação com 6,60 no S23 Plus.

Informações relacionadas à decisão também: de acordo com vários insiders A lacuna será reduzida Além disso, entre as versões Plus e Ultra, mesmo as versões de nível inferior poderão mudar ainda mais Em velocidades de 1 Hz a 120 Hz com mais facilidade.

Uma possível renderização do Samsung Galaxy S24 criada por OneLeaks

Também foram discutidas informações sobre a memória interna do novo smartphone Samsung: as versões Basic e Plus já podem começar Variante de 256 GBenquanto a versão Ultra pode ser Variante de 1 TB Quanto ao iPhone 15 Pro Max.

Além disso, sempre inspirado nos smartphones da Apple, o S24 pode adicionar Conexão via satélite.

Embora os dois últimos modelos Samsung Galaxy tenham sido apresentados e lançados em fevereiro, é a versão S24 Pode ser enviado até janeiro de 2024 De acordo com os últimos rumores.

Quanto aos preços, ainda não há novidades específicas, mas desde 2021 a Samsung nunca alterou as faixas de custo de seus principais smartphones, então os S24s também devem seguir o padrão: 799 euros, 999 euros E 1199 euros.