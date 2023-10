Google Bard, o poder está nas mãos dos usuários: aqui está o que você pode fazer a partir de agora

Quer usar o Google Bard a qualquer custo? Agora você terá mais incentivo para fazer isso, mudou para sempre: aqui está o que você pode fazer.

Entre os tipos de IA de maior sucesso encontramos o Google Bard. Ele tem tentado desafiar o ChatGPT desde o primeiro dia de seu lançamento e provou ser quase tão eficiente. As atualizações do Google tornaram o Google mais inteligente, pronto para provar seu valor em qualquer situação. Agora vai ficar melhor obrigado Para a atualização mais recente destinada aos usuários.

O que podemos fazer? O que torna a atualização interessante é que podemos “personalizar” a nossa privacidade. Existe um recurso que impede Bard de Use nosso conteúdo on-line Desenvolver. O futuro modelo de IA do Google eliminará tudo relacionado a nós mesmos na web. Não seremos considerados, o que é uma boa notícia. Para fazer isso, basta desabilitar a função “User-Agent: Google-Extending” no arquivo robots.txt do seu site.

O Google Bard aprenderá com nossos dados ou não: tudo depende de nós

Este é um documento que orienta rastreadores automatizados da web e se refere a… Quais conteúdos são acessíveis ou não. Mesmo que o Google alegue que o seu desenvolvimento de IA é ético e que não há nada com que se preocupar, é extremamente importante tomar nota. Usar dados para treinar modelos futuros é especial. Não tem nada a ver com a indexação padrão da Internet, e é por isso que esse recurso é tão útil.

Danielle Roman, vice-presidente de confiança do Google, sugere que é melhor não fazer isso. O Google precisa de uma grande quantidade de dados para operar seus dispositivos. Isso é para Acelere o processo de aprendizagem E para tornar o Google Bard mais inteligente. Sem a cooperação dos utilizadores da web, isto será mais difícil de conseguir. Ele também afirma ser seguro, então você não precisa se preocupar.

Isso não significa que o Google será capaz de desenvolver a sua inteligência artificial. Tem acesso a uma quantidade ilimitada de dados, que foram coletados ao longo dos anos. A capacidade de bloquear o acesso ao conteúdo do usuário não é nada ruim. Neste momento não existem soluções alternativas nem compromissos: teremos de o fazer. Eu darei aprovação para Processando seus dados Nesse caso? É uma situação que não pode ser comparada a muitas outras, na verdade.