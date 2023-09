Immortals of Aveum, FSR 3 é melhor que DLSS 3, mas a gagueira aumenta

Os Imortais de Avium Agora suporta tecnologia AMD Framing no PC e de acordo com testes FSR 3 é melhor que DLSS 3 Onde levamos em consideração a taxa de quadros alcançada com a placa RTX 4090, mas parece A gagueira aumenta.

Recentemente explicamos como funciona o FSR 3 e como esta tecnologia utiliza os recursos do DirectX 12 para Selecione os quadros a serem criados Em vez de usar inteligência artificial, como acontece com o DLSS 3.

Bem, a implementação em Immortals of Aveum (revisão aqui) parece promissora, no entanto Definitivamente precisa de mais polimentoa julgar pelos valores expressos no gráfico que você pode ver abaixo.