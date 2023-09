Ultras, experimentamos a metroidvania psicodélica de Haddock

Se os pais são um espelho dos filhos e vice-versa, o mesmo acontece com os videogames. Mesmo antes de você conseguir segurar um travesseiro nas mãos e antes mesmo de dar os primeiros passos dentro Sarcófagoa gigante estação espacial que será um local de aventura, já percebíamos que estávamos prestes a aproximar-nos de um produto estranho, único e excêntrico. Afinal, normalmente quando você vai experimentar um jogo na presença de seus criadores, há uma série de apresentações superficiais, anúncios cheios de foco, introduções preparadas e perguntas e respostas destinadas a destacar os aspectos mais interessantes e únicos do jogo. Saída atual. Nada disso aconteceu com Ultras. Bem-vindo à colorida sala de exames, sentado em um sofá inflável rosa muito confortável, o abaixo-assinado, Pele de CandlerbyDesigner narrativo, H Óscarcompositor da trilha sonora, após um rápido aperto de mão nos reúne em um silêncio misterioso, recolhido, quase religioso. Sentindo-me vagamente desorientado e confuso com a abordagem original da dupla, comecei a animar o protagonista Metroidvânia 2D Entre as câmaras coloridas do sarcófago está uma nave catacumba vagando pelo espaço por razões inicialmente desconhecidas, com uma missão igualmente sombria. Pelé e Oscar, ainda em silêncio, começaram a observar com sincera curiosidade o que acontecia na tela, como se fosse a primeira vez que jogavam aquele jogo quase hipnótico. Você ouve gritos de aprovação à disposição elegante dos primeiros inimigos e caretas de decepção cúmplice diante de alguns dos pesados ​​danos infligidos a eles. Mas nem uma palavra foi trocada no primeiro quarto de hora na companhia daquela criatura extravagante. Os desenvolvedores, em algum momento, consideraram iniciar a conversa? Eles decidiram me contar algo sobre Ultros? Conseguirei me desembaraçar neste jogo maravilhoso e encantador desde a primeira tela?

Existencialismo e ontologia Ultros às vezes podem ser hipnotizantes “Alguém pode me dizer algo sobre este jogo?” ela perguntou com uma pitada de impaciência. Billy finalmente começou a falar, claramente divertido, explicando imediatamente o motivo do silêncio. “Ultros é um jogo metroidvania que examina o significado de tudo“Sem dar respostas precisas”, explica. “Mesmo que durante a aventura muitas coisas sejam esclarecidas e sejam introduzidos temas filosóficos, morais e religiosos, o jogo quer levar o usuário a pensar sobre a vida, sobre as próprias responsabilidades. As ações, sobre o valor das regras morais que cada um de nós impõe a si mesmo. Não posso dizer se Ultros fala sobre alienígenas, deuses ou seres biomecânicos. Caberá a quem jogar decidircom base em suas experiências pessoais, em sua própria experiência, em sugestões obtidas na jornada que minha equipe e eu fizemos juntos.” READ Reconstruída a Grande Jornada do Mamute - Notícias Billy e Oscar sabem o que estão fazendo quando se trata de despertar curiosidade. Ambos podem se definir como artistas versáteis e, apesar de terem tarefas bastante específicas, deram opiniões uns aos outros em quase todos os aspectos do jogo, trabalhando em sinergia com companheiros de equipe que são pelo menos tão ecléticos quanto eles. É difícil dizer se ficamos mais impressionados com a estética de Ultros ou com a fantástica trilha sonora “Ultros é antes de tudo O resultado da união de diferentes ideias, pontos de vista e visões. “Então é também um Metroidvania que esperamos que entretenha e empolgue os fãs do gênero e muito mais”, continuou Pelé. “Da trilha sonora ao setor de arte, nosso principal objetivo foi impressionar o usuário. Queremos que ele se pergunte o que está enfrentando dentro do caixão, ao mesmo tempo em que se pergunte constantemente por que está lutando, contra o que está lutando, e quem está lutando por eles. E mesmo quando contêm apenas parte das respostas, queremos Mover o foco, o centro objetivo do jogo, ainda mais até chegarmos à filosofia, ao existencialismo, OntologiaÓscar acrescentou. A demo disponibilizada, ambientada no início da aventura, despertou-nos muita curiosidade e vontade de saber como se desenvolveria o enredo. O caixão é literalmente um caleidoscópio de cores e formas de vida um tanto sencientes movendo-se dentro dele. O guerreiro desconhecido que o usuário enfrentará é um homem de poucas palavras e, como mencionado anteriormente, muito pouco se saberá sobre ele a princípio. Trilha sonora, da qual você já pode curtir um trecho No site oficial do jogoajuda você a mergulhar em um cenário que fala uma língua estranha, mas ao mesmo tempo é inexplicavelmente familiar. Parece que o jogo terá vários finais, mas no momento os desenvolvedores do Ultros não queriam deixar esse ponto muito claro. Os breves diálogos com os poucos personagens encontrados durante a demo forneceram-nos as primeiras e mal definidas coordenadas da tradição que, um pouco como em Any Soul, ou um pouco como em Hollow Knight, irá se desenrolar aos poucos e atingir um determinado nível. um ponto. READ Xbox Game Pass: “Todos os editores unanimemente não gostam”, diz Jim Ryan, do PlayStation Ultros, do ponto de vista técnico, parece estar realmente no caminho certo. Lindo, hipnótico, misterioso no ponto certo e claramente o resultado de desenvolvedores capazes, especialistas e brilhantes. Precisamos de valorizar a diversidade e manter o nível de qualidade a longo prazo, claro, mas o que vimos deixou-nos completamente maravilhados e por vezes sem palavras pelo sentimento de admiração que sentimos não só ao admirar os vales dos caixões, mas também ao ouvir seus sons e melodias.

Ultros, lindos de ver e brincar Apesar das cores vivas de Ultros, apenas em uma ocasião perdemos de vista o protagonista do jogo por um segundo Felizmente, Ultros parece muito bom Também promissor no que diz respeito aos jogos puros. Pode ser um clássico e não muito original por si só, mas é poderoso, convincente e profundo o suficiente. O lutador desconhecido parecia gostar de todas as habilidades básicas demonstradas por outros colegas que participaram de experimentos semelhantes. Esquivas, deslizamentos, saltos duplos e ataques que se fortalecerão com o tempo, está tudo lá. Olhando para a árvore de habilidades, tudo parece estar no lugar, com a progressão apresentando a coleta de recursos recuperáveis, eliminando inimigos e até mesmo criaturas pastando pacificamente em busca do caixão. Bônus de saúde, movimentos ofensivos adicionais, habilidades que permitirão ao nosso jogador chegar a locais inacessíveis, pelo pouco que pudemos ver, a pedra angular do gênero também será respeitada nesse sentido. Além dos chefes, os outros inimigos que encontramos na demo Ultros podem ser eliminados com alguns golpes A exploração, embora limitada à obtenção de poderes e itens, como em qualquer Metroidvania que se preze, parece bastante livre. o Design de níveis Ele abre vários caminhos de carreira, todos repletos de itens colecionáveis, power-ups e chefes menores que ajudarão muito a completar a árvore de habilidades. Na demo, por exemplo, tivemos que derrotar uma espécie Mosca giganteEle pula nas costas dela com tempo, acertando-a no ponto fraco. Uma batalha que certamente não foi original na forma como foi enfrentada e superada, mas que nos ajudou a provar a nossa bondade Sistema de controle Muito responsivo e preciso. Não há vestígios de inércia e o software nunca interpretou mal nossos comandos. Resumindo, não é por acaso que conseguimos levar vantagem na primeira tentativa, mesmo sendo o primeiro boss e a demo, tínhamos a certeza que o nível de dificuldade era baixo. READ O novo Hyundai i10 2023, o carro recentemente renovado, já pode ser adquirido por apenas 10 mil euros. Os desenvolvedores nos disseram que levará pelo menos quinze horas para completar o Ultros Mesmo nas fases exploratórias, movimentar o herói sempre foi divertido. Familiarizando-se com o esquema de controle, você pode passar de uma tela para outra, graças a um ritmo de movimento ligeiramente superior à média.

Ultros tem tudo para ser mais um jogo Metroidvania para jogar a qualquer custo. Principalmente se você procura um produto esteticamente polido, capaz de tocar em questões de certo peso, deve ficar de olho na promissora criatura de Haddock. Um encontro estranho e revelador com Billy e Oscar, dois dos desenvolvedores, deixou claro que não estávamos lidando com um título insosso ou de fácil leitura. Claro que em termos de jogabilidade pode faltar um pouco de originalidade, mas em termos de progressão e design de níveis, temos boas razões para esperar que tudo seja feito com atenção aos detalhes e teimosia suficiente. De momento, é difícil dizer muito sobre a qualidade do enredo, a variedade de cenários que a armadura metálica do sarcófago nos pode oferecer, ou se a árvore de habilidades nos permitirá moldar o herói de acordo com o nosso estilo de jogo. São incertezas que permanecerão conosco até a fase de revisão, momento específico em um futuro ainda desconhecido, visto que o Ultros está programado para uma data não especificada em 2024.