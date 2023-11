Portas USB, o erro que coloca em risco a vida do seu computador: todos deveriam fazer isso com mais frequência

As portas USB são encontradas em quase todos os computadores. Existe um erro que muita gente comete e que coloca em risco a vida do aparelho.

O padrão USB é uma das coisas mais importantes quando se trata do mundo digital. Desde dispositivos tradicionais de armazenamento de documentos USB até conexões de Internet sem fio, até carregadores de smartphones, mouses, teclados e muitos outros dispositivos eletrônicos.

Os famosos Portas USB Eles entraram em 1996, quando o setor de TI e eletrônica se consolidou na sociedade. Desde então, tem sido aprimorado ano após ano para garantir que os usuários sempre obtenham experiências de alto desempenho. Porém, às vezes, alguns problemas surgem de erros cometidos inconscientemente. Na verdade, há algumas pessoas que Eles limpam o padrão USB No entanto, é um passo importante.

Limpe as portas USB: veja como evitar danos ao seu computador

Muitas vezes acontece que quando você tenta usar o padrão USB ele não funciona. Contudo, é fácil compreender o fato de que A porta USB pode estar suja e cheia de poeira. Justamente por isso é necessário limpá-lo com certa frequência para não danificar seu computador ou outros dispositivos.

Quando você decide limpar a porta USB é importante Evite água, detergentes e ferramentas afiadas. Isso ocorre justamente porque a funcionalidade dos dispositivos pode ficar comprometida. Para quem tem dificuldade em limpar essas ferramentas, existem algumas técnicas a seguir para se manter seguro.

O sistema ideal para limpar rachaduras em dispositivos eletrônicos é um sistema Sopro de ar comprimidoTalvez com a ajuda de uma lata de spray. A pressão do ar não danificará as portas USB, mas simplesmente removerá a sujeira e a poeira acumuladas em seu interior. Existem diferentes caixas na Amazon e em outras lojas.

Processo muito simples. Basta colocar o bico da lata na frente da porta USB e borrifar ar comprimido algumas vezes. Também é necessário evitar soprar nas fissuras, pois pequenas partículas podem ser introduzidas acidentalmente.

lá A limpeza deve ser feita periodicamente Porque a sujeira na porta pode causar problemas operacionais, como carregamento lento do smartphone. Por este motivo, é importante realizar limpezas regulares para evitar possíveis riscos.