Um eclipse solar parcial na terça-feira, 25 de outubro, é visível na Itália. Duração e horários «3B Meteo

Eclipse solar parcial na terça-feira, 25 de outubro, aqui estão todos os detalhes

Para todos os amantes de observações astronômicas Nunca perca um compromisso que de terça-feira, 25 de outubro. Já haverá Eclipse solar parcial visível de toda a Itália. lá Cobertura percentual do disco solar Não seria tal que causaria uma diminuição perceptível no brilho ao olho humano, mas Vai ser um bom show Em qualquer caso. Você verá a cobertura máxima da cidade Belluno com Disco coberto 30%bastante mínimo um Palermo com 22% comprimido revestido. Desnecessário repetir O sol nunca deve ser observado sem filtros solares adequadosevitar Danos irreversíveis à retina. depois de dizer issoE vamos ver como isso pode ser visto em alguns sites italianos sinal em clímax. Assim, a hora exibida é UTC Duas horas devem ser adicionadas para hora local. fenômeno Começará entre 11h15 e 11h35 e terminará por volta das 13h20.

de Milão

Eclipse solar em 25 de outubro de Milão

de Veneza

Eclipse Solar em 25 de outubro visto de Veneza

de Roma

Eclipse solar em 25 de outubro visto de Roma

de Cagliari

Eclipse solar em 25 de outubro de Cagliari

de Palermo

Eclipse solar em 25 de outubro de Palermo

