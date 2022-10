30 milhões de usuários ativos simultâneos é o novo recorde absoluto para a Valve – Nerd4.life

Como pode ser visto via SteamDB, hoje – 23 de outubro de 2022 – vapor Ele quebrou um novo recorde: há além 30 milhões de usuários ativos ao mesmo tempo na plataforma da válvula.

Mais precisamente, no momento da redação, eles são contados 30.032.005 usuários ativos Simultaneamente e o número está aumentando minuto a minuto. Este é um recorde incrível para o Steam, que ao longo dos anos se tornou cada vez mais central no mundo dos jogos para PC, apesar de ter que lidar com cada vez mais concorrentes, como a Epic Games Store.

vapor Ele se aproximou de 30 milhões de usuários ativos simultaneamente em maio de 2022, mas foi perdido por algumas dezenas de milhares de jogadores. Um pico anterior, de 24,5 milhões de usuários, foi registrado em março de 2020 durante o Covid e o primeiro período de quarentena. Nos meses seguintes, o número diminuiu significativamente, mas depois voltou a crescer. De acordo com os gráficos do SteamDB, o número de jogadores aumenta durante o período de Natal, então é possível superar os números atuais em alguns meses.



Logotipo do Steam

Mas o que 30 milhões de usuários estão jogando agora? Também de acordo com as classificações do SteamDB, eu Jogos mais jogados No momento da redação deste relatório, eles são:

CS:GO – 1.038.537 jogadores contemporâneos Equipa 2 – 742.821 jogadores contemporâneos PUBG: Campos de Batalha – 421998 Jogador Contemporâneo Apex Legends – 316.081 jogadores contemporâneos The Lost Ark – 197.370 jogadores contemporâneos GTA 5 – 160253 Jogador Contemporâneo Tração traseira – 107.922 usuários contemporâneos Naraka Bladepoint – 107659 Jogadores Contemporâneos Rust – 101.526 jogadores contemporâneos Citadel 2 – 92.140 jogadores contemporâneos

Diga-nos, você também está jogando no Steam agora?