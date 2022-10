Resident Evil Village: Shades of Rose, resenha

A saga Winters termina com a tão esperada expansão de Resident Evil dedicada à filha agora adolescente de Ethan: Shadows of Rose review.

A Capcom certamente conseguiu contar uma história diferente do habitual com a saga Ethan Winters, à qual são dedicados os dois últimos capítulos de Resident Evil. Graças à introdução de uma perspectiva em primeira pessoa e uma abordagem que muitas vezes se inclina para o horror de sobrevivência passivo, ou seja, aquele em que o protagonista é uma pessoa comum que reage ao horror escapando e se escondendo em vez de lutar, Osaka House conseguiu renovar uma série que narrativamente não conseguia expressar. Alguma novidade há algum tempo. Se você completou Resident Evil Village (Aviso: Se você não completou, é melhor Não termine de lerVocê saberá como a história de Ethan termina. Após os créditos, há um final definitivo vários anos após esses eventos, com Rose agora adolescente: nesse momento descobrimos que a garota tem poderes especiais e que Chris Redfield às vezes usa sua ajuda em alguns recados. Bem, como chegamos a este ponto? Nós falamos sobre isso em Análise de Resident Evil Village: Shadows of Rosea tão esperada expansão do survival horror da Capcom incluída no pacote Winters’ Expansion junto com a visão em terceira pessoa do jogo base e novos personagens para o modo Mercenaries.

História: Eu não quero ser um monstro

Resident Evil Village: Shadows of the Rose, o protagonista segura a arma Rose Winters tem poderes especiaisDissemos: ela conseguiu enquanto estava na aldeia por causa dos “rituais” que Miranda fazia, mas eles não melhoraram sua vida, pelo contrário. Marginalizada pelos colegas devido às manifestações visuais dessas habilidades, que mancham sua pele com manchas brancas, a menina se vê sozinha e busca desesperadamente uma maneira de se livrar do que considera uma maldição. Bem, parece haver uma solução: o cara explica a Rose que usando seus poderes perto de um mega-herói ele pode alcançar algum tipo de depois do sonho Baseado na consciência de pessoas associadas ao misterioso molde e lá para descobrir onde existe um cristal que é capaz de absorver as substâncias em seu corpo, tornando-a uma garota comum. READ Amazon Game Week: até 50% de desconto em produtos de jogos e muito mais

Cenário: de volta à vila

Resident Evil Village: Shades of Roses, Batalha entre Castle Halls Ao entrar em contato com o papel, Rose se vê mergulhada em um mundo baseado nas memórias de Miranda… e além. Existem dois tipos principais Definições Que podemos visitar na expansão Sombras da Rosa, o Castelo de Dimitrisco e a Casa Benevento, com um pequeno passeio pelas ruas da vila: uma escolha não aleatória, se considerarmos que este é o local mais surpreendente e inspirador dos últimos episódio de Resident Evil. naturalmente, Não há novos cenários Isso é um pouco irritante. Mas é uma falta justificada narrativamente (sites de aventura só podem ser aqueles que já foram visitados por determinados personagens) e que, em última análise, não diminui o valor deste conteúdo para download, especialmente considerando o preço razoável da expansão Winters e “inclusão de alguns conteúdos adicionais além de uma campanha” Shadows or Rose. O mundo reconstruído por megamicete duque Ele se apresenta como um inimigo cínico e cruel e não como um personagem neutro e até simpático: com o rosto coberto por uma máscara, o mercador gordo tentará de várias maneiras matar Rose (e seus muitos tons) para liberar o poder de um megamycete e evocam criaturas anômalas, nascidas do lodo avermelhado que cobre grande parte da paisagem. Este último aparece nos estágios iniciais da história como um obstáculo intransponível, mas o aparecimento de uma espécie de anjo da guarda permitirá que a heroína use seu poder para transformar esgoto em cinzas e abrir caminho para novas áreas, além de resolver em desta forma alguns quebra-cabeças ambientais que enriquecem a curta campanha de expansão, que Duração Resolve em três horas.

Jogar: terceira pessoa novamente

Resident Evil Village: Shadows of Rose, o protagonista explora masmorras Aproveite a nova opção que permite reiniciar Resident Evil Village usando um arquivo Perspectiva de terceira pessoa Em vez da primeira solução, Shadows of Rose adota imediatamente esta solução tradicional da série Capcom, embora alguns detalhes técnicos (veja o fato de as portas se abrirem empurrando-as, sem uma animação específica da mão girando a maçaneta) deixem um pouco a desejar . READ O novo show da Sony em setembro! - Multiplayer.it A movimentação da personagem retoma em alguns aspectos os cânones e marcenaria típicos da marca, notando a dinâmica dos remakes de Resident Evil 2 e Resident Evil 3. A “presença” aos poucos vai fornecendo a Rose diferentes armas para poder se defender dos inimigos (pistola , espingarda, granadas). ), bem como do material que inflou poderes Para a menina e acrescenta à sua coleção uma espécie de “estagnação” Dead Space que retarda o movimento dos adversários antes de atacá-los com tiros nas áreas mais sensíveis.

Resident Evil Village: Shadows of the Rose, na trilha da Casa Benevento A combinação de fuga, combate e quebra-cabeças funciona bem, embora com o objetivo de uma experiência um tanto curta, mas os desenvolvedores também desistiram do capricho de experimentar novas mecânicas no set de Casa Beneviento, que começa imitando o que aconteceu com Ethan na campanha Resident Evil Village (incluído). Alguns saltos bem sucedidos) então sugira sequências furtivamente Emocionante em um pesadelo feito de bonecas assassinas e modelos assustadores. Também não faltam coisas interessantes luta de chefe: alguns são tradicionais e mais exigentes, outros são originais mas ligeiramente inconsistentes; Incluindo uma batalha final que também é bem construída no nível narrativo, abrindo as portas para o que em teoria deveria ser o resultado final das aventuras da família Winters.

Outros conteúdos da Expansão de Inverno

Resident Evil Village, Ethan de uma perspectiva de terceira pessoa Como mencionado, o pacote Expansão de inverno Inclui não apenas a expansão Shadows of Rose, mas também a opção inédita de usar a visão em terceira pessoa da campanha de Resident Evil Village (em todo o jogo, enquanto as sequências de intervalo revertem para a primeira pessoa) e alguns Novos personagens para o modo Mercenaryincluindo a poderosa e implacável Alcina Dimitrescu.

Percepção Técnica: Pesadelos Adolescentes

Resident Evil Village: Shadow of Roses, Rose encontrou um item precioso Com a possibilidade de partir das bases já muito sólidas, aquelas que formam as bases técnicas e artísticas de Resident Evil, Shadows of Rose não precisa se comprometer muito com nossa oferta. Uma experiência visualmente poderosa e bem feitaOs vídeos são excelentes e o modelo protagonista é muito bom, graças às tecnologias de ponta que a Capcom implementa há vários anos. READ Atualização F1 22 para PS5 e Xbox Series X | S incluído apenas na Champions Edition por 90€ - Nerd4.life Retornar aos cômodos do castelo de Dimitrisco e entre os corredores da Casa Benevento, como indicam os arcos abreviados da vila, só agradará muitos jogadores que curtiram o último capítulo da franquia, mas inevitavelmente notarão a ausência de cenários inéditos : uma escolha justificada no nível narrativo, que já explicamos, Mas os dados permanecem.

Resident Evil Village: Shadow of the Rose, a nova versão do Duke No PS5, os gráficos de expansão funcionam sem problemas 60 quadros por segundo, sem perceber certas dúvidas, e o nível de detalhe permanece sempre extremamente alto. O design das criaturas que emergem do lodo obviamente não pode ostentar o caráter dos monstros góticos do jogo principal, mas deste ponto de vista, as seções com bonecos e manequins compensam isso. Por fim, em termos do setor de áudio, a trilha sonora consegue acompanhar de maneira muito eficaz a ação na tela, adicionando profundidade e envolvimento às várias sequências. excelente dublagem italianacom o maravilhoso Riccardo Perrone feliz em interpretar o vilão novamente, e uma ótima atuação também de Valentina Pallavicino.