WhatsApp trava em toda a Itália, aplicativo de mensagens volta após duas horas de proibição

WhatsApp está voltando ao normal aos poucos Após o dano começou entre 8:30 e 9:00 hora italiana. Eles gradualmente compartilham mensagens entre usuários individuais e em conversas. Os relatórios de interrupções de todo o mundo no Downdetector.com também estão começando a diminuir. Toda a Itália acordou esta manhã sem poder enviar mensagens com o aplicativo de mensagens instantâneas mais popular do mundo Meta Group. Para começar, a empresa de Mark Zuckerberg administra o Instagram e o Facebook, além do Whatsapp. É claro que a hashtag #Whatsappdown entrou imediatamente no tópico de tendência no Twitter.

O problema começou logo depois das 8h da terça-feira, 25 de outubro, quando a roda na tela superior começou a girar sem encontrar sinal, tanto na versão móvel quanto na versão desktop. Entre os relatórios de ineficiência no site Downdetector. com, A impossibilidade de enviar mensagens para grupos e chats individuais e a falta de verificação dupla para recebimento de mensagens. Alguns usuários tentaram desinstalar e reinstalar o aplicativo, mas sem sucesso. Era Segundo feriado em casa morta menos de 24 horas. Na segunda-feira, 24 de outubro, depois das 18h, já havia inúmeros relatos de quem não conseguiu usar o Facebook. A recente ineficiência do WhatsApp remonta a quase um ano, em 4 de outubro de 2021, quando houve uma ‘falha’ de todos os aplicativos do grupo Meta, incluindo Instagram e Facebook, por um período de seis horas. Naquela ocasião, após a restauração dos serviços, chegou também o pedido de desculpas oficial ao fundador Mark Zuckerberg.

O chat de propriedade do Meta Group tornou-se uma infraestrutura em muitos mercados, 2 bilhões de pessoas usam, Assim são as instituições e os governos, e o trabalho inteligente está se tornando cada vez mais importante. A partir de 2020, o serviço foi usado para enviar mais de 100 bilhões de mensagens por dia