Algumas funcionalidades do Galaxy AI também estão presentes nas cúpulas de 2021 e 2022

Em comparação com os smartphones Galaxy do ano passado (Galaxy S23, Galaxy S23 FE, Galaxy Z Fold5, Galaxy Z Flip5, Galaxy Tab S9 (5G) e Galaxy Tab S9 (Wi-Fi)), que já receberam uma atualização completa para todos os recursos que estrearam com a linha Galaxy S24., smartphones lançados em 2021 Eles receberão apenas dois recursos de IA:

De acordo com o que foi afirmado por um dos moderadores da comunidade da empresa coreana, a interface One UI 6.1 e (algumas) funções baseadas em inteligência artificial chegarão na série Galaxy S21, Galaxy Z Fold3, Galaxy Z Flip 3 e no Galaxy S22 série, Galaxy Z Fold4 e Galaxy Z Flip.4 e na série Galaxy Tab S8.

No entanto, os dispositivos lançados em 2022 terão exatamente os mesmos recursos de IA do Galaxy S23 FE, ou seja, Todos aqueles no Galaxy AI, exceto Instant Slo-mouma câmera lenta instantânea que permite desacelerar qualquer vídeo mantendo a tela pressionada, uma função que parece pesada demais para ser controlada pelos processadores Exynos e Snapdragon usados ​​​​antes de 2023.

Estes, então todos os recursos estão chegando mais Círculo, pesquisa e assistente de bate-papo:

Notas de ajuda para criar resumos e traduzir notas

para criar resumos e traduzir notas Ajuda com navegação Para criar resumos abrangentes de artigos de notícias e traduções (disponível apenas no aplicativo Samsung Internet).

Para criar resumos abrangentes de artigos de notícias e traduções (disponível apenas no aplicativo Samsung Internet). Texto de ajuda Para transcrever gravações de reuniões e criar resumos e traduções

Para transcrever gravações de reuniões e criar resumos e traduções tradutor, Para conversas naturais, ele será traduzido e exibido em tela dividida

Para conversas naturais, ele será traduzido e exibido em tela dividida Tradução ao vivo Que fornece tradução de voz e texto de chamadas telefônicas.

Que fornece tradução de voz e texto de chamadas telefônicas. Edição generativa Para redimensionar, reposicionar ou reorganizar manualmente objetos em fotos ou obter sugestões para possíveis alterações

Para redimensionar, reposicionar ou reorganizar manualmente objetos em fotos ou obter sugestões para possíveis alterações planos de fundo gerado pela inteligência artificial.

Quanto à data de lançamento, conforme mencionou o moderador, todos esses dispositivos receberão One UI 6.1 no início de maio, pelo menos no que diz respeito à Coreia do Sul, e atualmente não há informações sobre o cronograma de lançamento também no mercado global.

Nos últimos meses, recordamos que o Presidente e Head do Mobile eXperience Business anunciou o desejo da empresa de oferecer uma experiência de IA a mais de 100 milhões de utilizadores Galaxy até 2024.