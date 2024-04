Os processadores M3 são um risco e a Apple em breve os abandonará para perseguir a IA

A Apple está com pressa. Há uma grande pressa para alcançar a IA e entrar no trem em movimento, puxado pela OpenAi, Google Gemini e Copilot da Microsoft. A solução que Cupertino espera encontrar para evitar ficar para trás é… Livre-se dos processadores M3 rapidamente E substituí-los pela nova geração M4.

É preciso dizer que o M4 está destinado a ser o primeiro componente criado pensando na inteligência artificial, e isso já é conhecido há algum tempo. Igualmente conhecido é o fato de que a próxima conferência WWDC está focada em inteligência artificial, mas hoje Mark Gurman da Bloomberg fornece uma série de detalhes e reflexões sobre o assunto; Especificamente, nos informa que a Apple Você deseja reabastecer as CPUs do seu Mac muito mais rápido do que até agora.

o primeiro O Mac chegará com o M4, fundador de uma série de componentes revolucionários, até o final deste ano. Estes serão o iMac, MacBook Pro e Mac mini. Três assistentes no jogo: a versão básica com codinome sem E mais dois são mais fortes, de codinome bom E Haidaraque é como deveriam ser M4 Pró E M4 máx..

E então, no início de 2025 Dispositivos MacBook Air estão chegando Seguido pelo Mac Studio e, ainda este ano, pelo Mac Pro.

Até agora, o roteiro da Apple com novos processadores tem sido inconsistente e muitas vezes instável. Basta dizer que o iMac foi lançado em outubro passado, mas a versão anterior com o M1 permaneceu em circulação por dois anos e meio. O Mac mini com M2 data de janeiro de 2023, altura em que irá saltar a geração M3 e o mesmo poderá acontecer com o Mac Studio e Mac Pro.

As razões pelas quais a Apple consideraria uma reformulação completa e abandonaria rapidamente o M3 seriam duplas: Em primeiro lugar, este componente não tem uma vantagem clara e indiscutível sobre o M2 (tanto que a Apple compara M3 com M1 e às vezes até com Intel) Em segundo lugar ATodos precisam se atualizar no campo da inteligência artificial Onde Google e Microsoft estão muito à frente.

É por isso que a Apple está, como sabemos Preparando-se para uma verdadeira revolução no campo da inteligência artificial que começará com a WWDC. É um dos pilares do sistema Apple Haverá capacidade Os processadores podem realizar grande parte das tarefas necessárias à inteligência artificial sem recorrer a serviços em nuvem. É por isso que precisamos de processadores mais rápidos, capazes de integração com funções do sistema operacional.

Lembremos que entre os rumores que circulam sobre os planos de IA da Apple, também há quem queira o compromisso de Cupertino em negociar com o Google para explorar adequadamente o Gemini, o motor de IA do Google, e a movimentação de técnicos e tecnologias do extinto projeto Apple Car. Em projetos internos de IA.