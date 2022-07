O lançamento da nova unidade da estação espacial chinesa – espaço e astronomia

A estação espacial chinesa Tiangong, o Heavenly Palace, está se preparando para ficar ainda maior: um foguete Longa Marcha 5B a bordo da segunda unidade da estação espacial, chamada Wentian, foi lançado da Base Wenchang, na Ilha Hainan, no sul da China.

À espera da nova unidade, os três astronautas da estação espacial, como são chamados os cosmonautas chineses, que chegaram ao Palácio Celestial no início de junho, são dois veteranos: Qin Dong, Liu Yang, que em 2012 foi o primeiro Mulher chinesa para ir ao espaço, enquanto Cai Xuzhe enfrenta sua primeira missão.

O lançamento é um novo passo para a expansão da estação espacial Tiangong, com três astronautas a bordo, e em outubro a Agência Espacial Aeronáutica Humana da China (Cmsa) planeja lançar um segundo módulo chamado Mengtian. Ambos os módulos pressurizados, destinados à pesquisa científica em microgravidade, devem ser fixados na extremidade do módulo Tianhe e, uma vez concluídos, a estrutura terá o formato de T.

O módulo Wentian visa hospedar experimentos de biologia e também trazer um pequeno braço robótico para a estação espacial Tiangong, complementando o braço maior já ativo, para permitir operações mais precisas. O segundo módulo será dedicado a experimentos de ciência de materiais e demonstrações de tecnologia.

O desenvolvimento da estação espacial chinesa é o primeiro sinal de grandes mudanças esperadas no espaço nos próximos anos. A Estação Espacial Internacional é atualmente a única instalação de pesquisa dedicada e tripulada totalmente operacional, mas ainda faltam anos e espera-se que seja aposentada até o final desta década. Assim, contemplamos as consequências e, à medida que os Estados Unidos se abrem sobre futuras iniciativas comerciais, um painel interno da NASA, citado por sites especializados, expressou preocupação de que a agência espacial dos EUA possa não ser capaz de gerenciar o momento da transição do International Estação Espacial à comercial, com o risco de deixar um período vazio, sua ausência de órbita baixa, a 400 quilômetros da superfície da Terra onde operam estações espaciais.

Somam-se às preocupações com o futuro as relacionadas ao míssil Lunga Marcia 5B, cuja primeira etapa, em 2020, esteve no centro do acalorado debate e das preocupações com seu retorno descontrolado à Terra. Então o impacto ocorreu com a atmosfera sobre a Costa do Marfim e os destroços caíram sobre uma grande área. Também em 2021, o mesmo jogador foi o protagonista de um retorno descontrolado e acabou no Oceano Índico.