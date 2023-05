Genshin Impact, atualização 3.7: data de lançamento, banners, eventos e todas as novidades anunciadas

Hoje no Twitch Hoyoverse apresentou as próximas novidades efeito genshin com o’Atualização 3.7. Por tradição, resumimos abaixo Todos os detalhes Compartilhado, como data de lançamento, novos personagens de banner, eventos e muito mais.

Genshin Impact 3.7 “Um duelo! Invoker Inviktus!” Estará disponível a partir de 24 de maio de 2023. Durante a transmissão ao vivo, como de costume, três códigos promocionais foram revelados para resgatar 300 Primogemme e outros recursos úteis gratuitamente.

Um teaser trailer mostrando o próximo distrito de Fontaine também foi revelado pela primeira vez. Genshin Impact 4.00 será lançado no final do verãopois parece que os jogadores poderão mergulhar.

A atualização incluirá uma série de Novas missões. Nos torneios principais, os jogadores participarão de um grande torneio de Invocação do Gênio que incluirá velhos conhecidos de cada país, como Cyno, Hu Tao e Kokomi, além de um novo personagem, uma repórter de Fontaine chamada Charlotte. Enquanto isso, eles também terão que esclarecer um dos mistérios. Haverá também uma nova missão estrelada por Yoimiya e um ponto de encontro com Kaveh.

nova atualização, Novos banners. Na primeira fase do ciclo de vida da Atualização 3.7, estarão disponíveis aqueles com Yoimiya e Yae Miko, acompanhados pela primeira aparição de Kirara. Já na segunda etapa, será a vez de Raya Kaidara Kazuha e Al-Haytham.

Karara Ela é uma personagem Dendro lutadora de espadas de 4 estrelas. De acordo com os detalhes revelados durante a transmissão ao vivo, ele é um personagem capaz de apoiar o time tanto ofensiva quanto defensivamente, dada a sua capacidade de criar escudos para os aliados.

O evento principal da atualização do Genshin Impact 3.7 é “Encontro de Duelos de InvocadoresQue incluirá desafios de todos os tipos, desde batalhas com desafios especiais até provas de tempo, bem como provas relacionadas à convocação de um gênio.Entre os novos passeios de arco estão Ibis Piercer de 4 estrelas, Primogemme e muito mais.

Outros eventos serão “Divinity Ingenuitiy: Collector’s Chapter”, onde os jogadores poderão criar suas próprias masmorras e explorar aquelas criadas por outros jogadores, além de participar de desafios cronometrados com itens especiais; “Dia dos Veteranos que Partiram” com desafios de luta contra chefes, com a possibilidade de ativar bônus e penalidades para facilitar o desafio ou tentar obter uma pontuação mais alta; “Fayez Trials: Premise”, com desafios de combate com mecânica de jogo relacionada ao uso do modo foto.

Eles também serão adicionados Novos cartões para convidar Jennycomo os de Nahida, Raiden Shogun, Venti e Zhongli, além de novos recursos e regras, e um modo de jogo semicompetitivo onde os jogadores poderão testar seu baralho.