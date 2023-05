Loucura pura: agora você pode comprar um drone com motor a jato | Abaixo estão os requisitos necessários e a ficha técnica

Os entusiastas de drones vão se alegrar: a startup britânica Greenjets anunciou a venda do IPM5, um motor a jato destinado a drones. O que na verdade parece fazer parte do uso exclusivo de veículos maiores assume alguns desafios técnicos e os resolve de forma muito simples. Também veremos em breve o lançamento do IPM50 e IPM500, os verdadeiros motores a jato para veículos pequenos.

As inovações tecnológicas que se sucedem constantemente nos dias de hoje não param de surpreender. Por outro lado, há algum tempo atrás, os humanos tinham uma relação especial com o futuro. Por um lado, de fato, existe uma espécie de pessimismo sobre o que pode realmente acontecer amanhã. No nível tecnológico, porém, o otimismo é forte no futuro distante.

Simplificando, ninguém pensou que poderíamos no próximo mês Uso de carros voadores. Mas todos temos certeza de que isso Isso vai acontecer em algumas décadas. No entanto, a inovação em nível prático se espalha de forma mais tangível e praticamente nunca para. As novidades de hoje chegam através do canalMais precisamente do que Bedfordshire. De fato, uma jovem empresa britânica colocou à venda seu próprio modelo Motor a jato para aeronaves não tripuladas. Resumindo, trata-se de Os mesmos motores que assistimos sob as asas de nossos aviões.

Motores a jato de drones, mas o objetivo é atingir outros veículos

Obviamente, a potência do motor a jato é diferente da usada atualmente nos drones. O nome desta nova invenção tecnológica IPM5 Na verdade, é uma verdadeira jóia. De fato, é Ele supera alguns desafios considerados impossíveis de contornar, com a utilização de um ventilador canalizado semelhante ao utilizado em aeronaves. Apesar disso, os de portão verde Ele consegue caber em tamanho e peso, então você pode instalar tudo mesmo em veículos menores.

Fora isso, o ventilador aparece mais dentro de casa. desta maneira, Seu ruído pode ser reduzido E você evita o incômodo que vem com isso. No entanto, o caminho inicial também inclui pouso em veículos maiores, Como carros de passageiros e táxis voadores. Os novos modelos mais potentes devem ser recolhidos IPM50 e IPM500. Resumindo, parece que seremos capazes de pilotar nossos carros, mais cedo ou mais tarde. Para saber, é só esperar.