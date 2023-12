As últimas tendências de design altamente práticas para casas pequenas: muito práticas e úteis

Para casas pequenas com espaços apertados, existem as últimas tendências de design que são muito práticas e muito úteis.

Quando nos encontramos em espaços apertados e casas pequenas, precisamos sempre de novas ideias e de alguns móveis práticos. Hoje em dia vivemos cada vez mais em casas pequenas, em apartamentos de dois quartos que devem cumprir todas as funções de uma casa. Um objeto que pode ser usado para tarefas domésticas Mas desaparecer virtualmente quando não for usado seria o ideal. Existe agora um acessório muito prático e útil, mas que também respeita as formas e o design, com uma estética muito bonita quando não está a ser utilizado.

Uma das coisas que definitivamente cria mais volume dentro de casa são as roupas sujas ou recém lavadas, talvez você seja forçado a ir a um banheiro pequeno. Uma grande máquina de lavar ocupa todo o espaço e não sabemos onde pendurar as coisas. Até uma toalha simples depois do banho e roupas depois de passar. Não existem soluções discretas. Um escorredor de roupas geralmente é pendurado ao sol acima da varandaMas quando não é utilizado definitivamente não tem um bom efeito estético. Portanto, precisamos de um escorredor prático e elegante. Existe um produto Foppapedretti na Amazon que pode ser adequado para você.

Projeto muito útil

Foppapedretti Myhome Octopus Rack de secagem removível de 18 peças Em madeira de faia, natural. Isso é algo que pode mudar positivamente a estética da nossa casa. Muito prático e confortável de usar, com bastante espaço para pendurar as nossas roupas e também muito bonito esteticamente. Quando aberto e fechado, parece um verdadeiro elemento de design. Quando não estiver em uso O tamanho deste objeto é muito pequenoEle realmente pode ser armazenado em qualquer lugar, mesmo nas menores casas.

As propriedades deste objeto são realmente interessantes, e não apenas com materiais simples. Estendal radial com 18 secções independentes e removíveis em madeira maciça de faia. Estrutura em madeira de faia revestida com PVC. Assenta sobre três pés removíveis e, quando aberto, é espaçoso e adequado para pequenas roupas. Quando fechado desaparece num espaço muito pequeno e é fácil de transportar e guardar em casa. Mesmo dAs dimensões são práticas e abertas: 112 x 112 x 121 cm. Dimensões fechadas: 14 x 17 x 71 cm. Quando fechado permite-nos realmente colocá-lo onde quisermos.

Seu preço não é dos mais baratos, pois depende da qualidade do produto Produto de uma excelente empresa italiana. Um objeto de design ideal e prático disponível na Amazon por 125 euros.