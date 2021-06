Datas de apresentação para Square Enix, Take Two, Capcom e Bandai Namco – Nerd4.life

um programaE3 2021 É mais precisamente definido nessas horas, com a adição de Data Relacionado a apresentações de vários editores importantes, como Square Enix, Take Two, Capcom e Bandai Namco, que completa o quebra-cabeça do namoro.

A Square Enix fará uma apresentação oficial em 13 de junho, que lembramos que foi marcado por uma conferência da Microsoft e da Bethesda também, da qual esperamos grandes coisas, é provavelmente um dos eventos chave absolutos para este E3 2021. Não sabemos ainda a hora exata, mas ainda será será localizado após a conferência da Microsoft, que acontece às 19 horas.: 00 italiana e dura cerca de uma hora e meia.



A Rockstar Games estará presente na E3 2021, mas GTA 6 parece improvável

Take Two Interactive, que lembramos é a empresa que controla muitas marcas muito importantes, como Rockstar Games e 2K, você terá uma apresentação em 14 de junho, ainda sem hora específica: O dia começa com uma pré-visualização às 17:00 (hora italiana) e continua com vários programadores independentes, nomeadamente Take Two, bem como Mythical Games, Freedom Games e Razer.

No mesmo dia, ou 14 de junho, também haverá espaço para o show da Capcom, mas mesmo assim, não há tempo para isso. Simplesmente, o Editora Osaka Vai encontrar o seu espaço durante o terceiro dia oficial da E3 2021 dentro do calendário que vai começar às 17:00, pelo que só falta ajustar a partir dessa hora.

Por fim, a Bandai Namco encontrará o seu lugar no último dos quatro dias previstos para a E3 2021, ou na 15 de junho: Também neste caso não há horário definido, mas a antevisão pública de todo o evento em transmissão terá início às 17h00 em italiano, com Nintendo Direct já definido para o mesmo dia às 18h00. A Bandai Namco provavelmente ficará atrás da Nintendo, junto com a Yooreka Games e a GameSpot, de acordo com a programação. Termina no dia 15 de junho com o E3 2021 Awards Show.