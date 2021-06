Novos problemas para varejistas

A partir de 1º de junho de 2021, as novas regras para o Ebay estão em vigor. Tudo muda para os vendedores

Apesar de Amazonas é história portal de e-commerce O mais famoso do mundo, existem muitos outros fatos que se defendem diante dos votos de milhões de usuários todos os dias. Impossível não falar ebay, o verdadeiro fundador deste setor web que conseguiu se renovar ao longo dos anos.

Como explicamos várias vezes, começando com 1 de junho de 2021 O novas leis. Elas afetam principalmente o varejo, com mudanças imediatas atrapalhando completamente todo o fluxo das ações. Seis anos depois entrar em uma parceria com o PayPal, Por alguns dias, ele não pode mais ser usado de forma alguma.

Ebay diz adeus ao PayPal: o que está mudando

Se você é um distribuidor de ebay e você usou PayPal, você sabe disso de 1 de junho de 2021 As regras mudaram completamente. O acesso ao débito direto torna-se obrigatório Contas bancárias pessoais, sob pena de restringir ou mesmo remover os próprios anúncios. A BBC deixou isso claro, informando – pelo menos por enquanto – que a nova regra não importa para os compradores: os compradores podem continuar a Pague com o PayPal.

No entanto, não faltam reclamações Mesmo por vendedores. As comissões adicionadas ao processo de compra e venda agora aumentaram. Se antes era 10%, agora o Ebay reserva 12,8% do valor final. Os pagamentos também levarão dois dias úteis para transferir fundos, enquanto leva apenas algumas horas com o PayPal. Não faltaram reclamações da comunidade aos novos Termos de Serviço.