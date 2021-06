Windows 11, é a chave para maximizar as CPUs Intel Alder Lake?

O 24 de junho a Microsoft explicará o futuro do Windows De acordo com o zelo de um popular Youtuber no mundo do hardware, o sistema operacional será renovado não só do ponto de vista gráfico e funcional, como foi dito meses atrás, mas haverá Notícias importantes escondidas. Especificamente, o próximo Windows (Windows 11?) Atualização extensa sobre como ele lida com processos e os distribui para núcleos de CPUE essa é toda aquela parte chamada agendamento, e é fundamental para o desempenho final.

No segundo semestre deste ano Intel Corporation Espera-se apresentar CPU Alder Lake, projeto baseado em Estrutura híbridaComposto por uma combinação de núcleos de alto desempenho e módulos otimizados para maior eficiência. Este projeto, que segue a grande filosofia ARM, LITTLE requer uma grande revisão da relação entre a CPU e o SO.

O trabalho da Intel em Lakefield, seu primeiro projeto híbrido, levou ao sucesso comercial (vimos isso em alguns produtos, como Samsung Galaxy Book S), deve ser valioso a este respeito: o agendamento do sistema operacional depende do hardware, o que significa O SO e o escalonador da CPU se comunicam em tempo real para permitir que cada aplicativo seja gerenciado pelo núcleo mais adequado.

Pronto para o Alder Lake Desktop K Series? Ele pode ser libertado em uma época assustadora do ano … 😉 🎃 – Lei de Matt Moore (@moreslawisdead) 3 de junho de 2021

O que complica tudo é o fato de que o Lago Alder Fornece Hyper-Threading apenas para núcleos de alto desempenho, dependendo do endereço de mercado, veremos quais CPUs têm um número desalinhado de núcleos e threads (por exemplo, 10 núcleos e 20 threads ou 16 núcleos e 24 threads) em comparação com o que vimos até agora, com as CPUs formadas por núcleos da mesma natureza e, portanto, caracterizados por no máximo duas vezes o número de threads em comparação com o número de núcleos físicos.

De acordo com um Youtuber, a Microsoft e a Intel têm trabalhado em estreita colaboração nos últimos meses – o que certamente não é novidade – para garantir que As novas janelas que devem ver a luz entre outubro e novembro Não só está pronto para fazer com que seus processadores Alder Lake tenham o melhor desempenho, mas também Ele também estreou significativamente ao mesmo tempo que as novas CPUs. O Youtuber fala sobre “tempos assustadores”, uma aparente referência ao Halloween.

A próxima versão do Windows vem com enormes atualizações de agendamento e parece que ela chegará logo após o lançamento de Alder Lake K. Não é por acaso que as pessoas … E sim – a Microsoft lançará o “Windows 11” (ou como eles o chamam) em 24 de junho. É um novo Windows. – Lei de Matt Moore (@moreslawisdead) 3 de junho de 2021

As CPUs Alder Lake, como são conhecidas há algum tempo, exigirão um desktop Mudança para novas plataformas com soquete LGA 1700.. A arquitetura também tem a capacidade de oferecer suporte DDR5 e PCI Express 5.0, embora ainda não se saiba se a Intel implementará essas duas tecnologias em todas as áreas e segmentos de mercado. O suporte para PCI Express 5.0 deve ser apenas para a CPU, porque os próximos sistemas de desktop da série 600 devem suportar apenas PCI Express 4.0 (não importa).

A colaboração com a Intel não prejudica de forma alguma o relacionamento da gigante de Redmond com a AMD e o suporte para suas inovações futuras. 3D V-Cache à parte Foi anunciado nas últimas horas na Computex 2021, que não parece exigir intervenções de software para obter o máximo dele, há rumores de Futuro interesse também da AMD por arquiteturas híbridas. Portanto, a experiência da Microsoft com Alder Lake também pode ser útil em termos de pares.