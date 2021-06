Euronics “Summer Black Friday” de 3 a 16 de junho: Existem 7 publicações para navegar!

Já é hora de Sexta-feira preta com o novo Boletim EuronicsVálido de 3 a 16 de junho de 2021 em pontos de vendas massivos NovaE a Bruno e via Láctea. o novo mostrar especial chamado “Black Friday DistrictE com isso trazem grandes descontos de até 50% em todo o catálogo de produtos tecnológicos: a economia está garantida!

Vamos começar com a seção de smartphones, onde existem muitos níveis de entrada a um ótimo preço: lá Redmi Note 10 a 189 euros, Samsung Galaxy A32 5G A 249 € H OPPO A53s a 159 euros. O catálogo de TVs da promoção também é muito grande, como ele Smart TV Samsung QLED De 50 a 599 € e novo Android TV Sony De 55 a 749 €. Se você precisa de um laptop, recomendamos que dê uma olhada nele HP Pavilion 15S ao preço de 599 euros e também aos preços mais baixos Lenovo IdeaPad 3 por 449 euros. Além disso, também há Xiaomi Mi Smart Band 6 Com um ótimo preço, apenas cerca de 39 euros. Observe também os muitos outros descontos especiais em hardware e acessórios.

Abaixo você encontrará galerias com todos os arquivos folhetos completos para grupos NovaE a Bruno e via Láctea. Recomendamos que você verifique as últimas páginas de cada Boletim Euronics Em qualquer ponto de venda eles são válidos. Abaixo você encontrará um arquivo botão Para ir à loja online Euronics, que é a loja para subscrever a nossa loja canal de telegrama Ofertas e um para descobrir o melhor deles Amazon ofereceu Hoje.

