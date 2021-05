WhatsApp, o aviso final expirou: quem não pode mais usar o app e o que acontece

Chegamos naquele dia fatídico, a partir do sábado, 15 de maio O WhatsApp Altere as regras de privacidade. É improvável que aqueles que não aceitam as novas regras consigam usar o popular aplicativo de mensagens novamente. Na verdade, sua conta não será destruída, mas serão impostas restrições que impossibilitarão seu uso.

O alarme expirou

Na semana passada, lembramos você das mudanças que ocorrerão em breve. Não sem controvérsia, é claro. No início deste ano, o WhatsApp notificou seus usuários que um Nova Política de Privacidade Após um período de atraso devido ao barulho que você fez, você está pronto para partir. Aqueles que ainda estão com a noção de não querer aceitar as novas regras não verão sua conta sumir no ar, ela continuará existindo, apenas que haverá uma deterioração aos poucos no serviço e na experiência do usuário. Para esclarecer, o acesso aos bate-papos será limitado e apenas algumas funções ainda serão utilizadas.

Lembrete de tela inteira

Então, em poucas palavras, hoje é o último dia em que você tem que aceitar a nova Política de Privacidade do WhatsApp. Conforme descrito, de 15 de maio “Nenhuma conta será excluída e nenhuma funcionalidade será perdida como resultado desta atualização.” O aplicativo exibirá aos usuários um lembrete em tela cheia para convidá-los a aceitar os termos. Após um período de algumas semanas, o lembrete será contínuo e Se a pessoa não aceitar a nova política corporativa.

O que não podemos mais fazer

Não será possível acessar a lista de bate-papo que será bloqueada por lembrete. Você não poderá fazer chamadas ou vídeo chamadas, mas apenas atenderá as chamadas recebidas. Quando as notificações do WhatsApp estão ativas, ainda será possível responder às mensagens exclusivamente a partir da caixa de diálogo de notificação ou iniciar uma chamada. Ou mesmo um Video chamada Ao clicar em Notificações de chamadas perdidas. Algumas semanas depois que nosso lembrete apareceu em nossa tela, “O WhatsApp deixará de enviar e receber chamadas de e para as contas de quem não aceita a política de privacidade.” .

A nova política de privacidade do WhatsApp

Entrevistado por impressãoEnrico Ferrares, advogado de Turim e especialista em proteção de dados pessoais, explicou isso “O A política de privacidade é a mesma do início do ano, a data da última alteração ficou em janeiro: quais são as alterações senão a data de entrada em vigor e as medidas que o WhatsApp decidiu adotar para nos persuadir a aceitar a nova em formação. ” Entende-se que a nova legislação deve esclarecer alguns pontos e adicionar algumas salvaguardas para os dados de quem não usa o WhatsApp, o que não existia antes. Ferraris explicou mais: “Usar Geolocalização Por meio de IP e outros métodos, caso a localização GPS não esteja ativada, esclareça como processar dados de relatórios e relatórios relacionados a violações de termos de serviço. .

Inicialmente, alguém especulou que devido à polêmica e descontentamento dos usuários, muitos haviam abandonado o WhatsApp em favor do Telegram, Signal e outros aplicativos semelhantes, já que as críticas eram principalmente relacionadas ao compartilhamento de dados com O site de rede social Facebook. Isso afeta apenas as contas do WhatsApp Business. “ Para entender se tudo realmente funciona como afirmado, é claro que uma auditoria externa será necessária, mas pode-se dizer que para os usuários europeus quase nada mudará em relação à política de privacidade que o WhatsApp publicou em abril de 2018, antes da regulamentação foi implementado. Proteção geral de dados (GDPR) diretamente Ferrari tranquilizada.

Classificação de Hamburgo e Facebook

Apesar dessas garantias, a Alemanha, por meio da Autoridade de Privacidade de Hamburgo, ordenou que a rede social norte-americana evitasse a coleta de dados de usuários alemães do WhatsApp. De acordo com Johannes Caspar, Presidente do Conselho de Supervisão, I. Técnicas Usado para fazer com que os usuários aceitem as novas regras, não estará em ordem. Caspar já confirmou isso “O pedido visa garantir os direitos e liberdades de milhões de usuários que aceitam os termos em toda a Alemanha.” . Isso significa Prevenir danos e defeitos associados a um procedimento de caixa fechada .

Pouco depois da chegada da resposta do Facebook, um porta-voz deixou claro que a decisão do supervisor alemão estava errada e que ele não iria parar de publicar ou publicar os novos termos de serviço de privacidade. Na base, ainda de acordo com a rede social, haverá um má interpretação No que se refere aos efeitos e finalidades das alterações das informações que, mais uma vez, lembramos, entrarão em vigor a partir de hoje, sábado, 15 de maio.