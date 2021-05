Whatsapp Tudo mudou? O que (realmente) acontece em 15 de maio

Há uma data circulada em vermelho no calendário para quem usa o WhatsApp. No dia 15 de maio, os termos de uso e política de privacidade do WhatsApp serão atualizados “permanentemente”: se não aceitarmos imediatamente os novos termos, a funcionalidade do aplicativo será gradualmente restringida e após algumas semanas não será possível utilizá-lo. Ele Ela.

O que acontece no WhatsApp no ​​dia 15 de maio

Se nenhum usuário já aceitou os novos “polêmicos” termos de serviço do WhatsApp até o próximo sábado, o aplicativo começará a desabilitar recursos. Em termos práticos, a tela “pop-up” que pede aos usuários que aceitem os termos de serviço definidos pelo Facebook, controladora do WhatsApp, se tornará permanente, pois os usuários terão que clicar para usar o WhatsApp diretamente. Mas nada drástico e imediato além do que foi dito até recentemente. Os usuários ainda poderão interagir com o aplicativo de várias maneiras “por algumas semanas” (número desconhecido), como receber chamadas, responder mensagens ou atender chamadas perdidas.

A empresa explicou que “depois de algumas semanas de trabalhos limitados, você não será capaz de receber chamadas ou notificações, e o WhatsApp irá parar de enviar mensagens e chamadas para o seu telefone.” Neste ponto, os usuários terão que escolher: aceitar os novos termos ou parar de usar o WhatsApp e passar para uma das muitas alternativas. Essa abordagem mais suave é incomum para o Facebook, que historicamente impôs novos termos de serviço ao colocar uma tela de aprovação não pulável no primeiro dia. Já em janeiro, a empresa tentou pela primeira vez Atualizar os termos de serviço.

O gigante da tecnologia está avançando desta vez. Razão? Milhões de usuários baixaram aplicativos alternativos como Signal e Telegram depois que o WhatsApp anunciou que os novos termos entrarão em vigor em 8 de fevereiro. As mensagens virais se espalharam rapidamente para redes alarmantes, segundo as quais o novo acordo dará ao WhatsApp o direito de ler as mensagens dos usuários e entregar as informações ao Facebook. Portanto, o WhatsApp foi forçado a atrasar a atualização e lançar uma campanha publicitária explicando que o New Deal estava simplesmente se concentrando em um novo conjunto de recursos que permitem aos usuários enviar mensagens para empresas no aplicativo. Niamh Sweeney, Diretor de Relações Públicas para a Europa, Oriente Médio e África, disse repetidamente: “Não há mudanças no compartilhamento de dados com o Facebook em qualquer lugar do mundo.”

Na Alemanha, a Autoridade de Privacidade de Hamburgo emitiu uma proibição de emergência de três meses sobre as novas condições que entram em vigor, argumentando que são vagas, inconsistentes e muito amplas. O Facebook disse que a proibição foi “baseada em um mal-entendido fundamental” da atualização.

WhatsApp, a verdadeira notícia do sábado, 15 de maio

Agora a contagem regressiva é uma realidade e em no máximo 72 horas será necessário decidir se continua usando o WhatsApp, aceita as novas políticas, ou muda para novas plataformas como Signal, Telegram, Wickr, Threema, Wire e Confide.

Vale ressaltar que, independentemente das polêmicas e dúvidas sobre privacidade, é a versão empresarial do WhatsApp, que as empresas utilizam principalmente para se comunicar com seus clientes, que verá algumas mudanças importantes a partir do dia 15 de maio. Embora existam várias restrições, as empresas poderão utilizar os dados contidos nas conversas para fins de marketing, o que também afetará os anúncios no Facebook e outras redes sociais.

Por outro lado, de acordo com o que surgiu até agora, não há grandes novidades para a privacidade dos usuários que utilizam a versão padrão do aplicativo: em particular, a empresa anuncia que os chats continuarão protegidos por uma ponta forte – o algoritmo de criptografia de ponta a ponta que bloqueia terceiros (incluindo o WhatsApp) de interceptar conteúdo (como arquivos compartilhados e mensagens trocadas no bate-papo).

Nenhuma conta será excluída em 15 de maio e nenhum recurso será perdido como resultado desta atualização. O que acontece se você decidir excluir sua conta do WhatsApp? Se alguém continua excluindo sua conta do WhatsApp, eles devem saber que é um processo irreversível. Após a exclusão, a cópia de backup e todo o histórico de mensagens serão excluídos permanentemente.

O Facebook e o WhatsApp já hoje compartilham alguns dados de seus usuários, como o número do telefone fornecido durante o cadastro e algumas informações sobre o dispositivo tecnológico utilizado (como a versão do sistema operacional e do aplicativo e o acompanhamento das diversas aprovações concedidas ao longo dos anos ), mas o WhatsApp não compartilha suas informações pessoais com o Facebook para melhorar sua experiência com os produtos do Facebook ou para fornecer a você experiências de publicidade mais relevantes no Facebook.