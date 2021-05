PS3 e PS Vita: os jogos chegarão ao console moderno?

distância Comunicado de imprensa oficial Sony Em relação ao fechamento iminente de suas lojas digitais Playstation 3, PS Vita e PSP, sem dúvida surgiu uma situação desagradável. Na verdade, muitos usuários reclamaram dessa escolha e começaram a se questionar sobre os videogames distribuídos em formato digital. A notícia causou tanta sensação que a Sony decidiu Acompanhe seus passos E escolha suspender a execução apenas na PSP Store. Por um lado, se nos podemos regozijar com esta escolha, por outro lado, pode haver algo mais a preparar para o futuro deste programa. O problema requer uma investigação bastante detalhada e a falta de outras informações oficiais sobre os planos futuros da Sony, devemos começar no campo das hipóteses, e fazer o nosso melhor para tentar determinar a política futura da empresa japonesa em relação à gestão de software digital. em particular, nos perguntamos a seguinte: A Sony quer trazer os videogames antigos, como o PS3 e o PS Vita, de volta ao console moderno no futuro ?

Mais uma vez: digital por dinheiro



Jogos em formato digital e títulos físicos

Um dos comentários mais populares postados está na parte inferior do Boletim de Notícias Neste tópico, ele foi, sem dúvida, um A superioridade do formato físico sobre o digital. Muitos usuários criticaram a decisão da Sony, defendendo suas cópias digitais sagradas dos jogos, que são mantidas em uma prateleira em seu quarto. Talvez graças a estes comentários e a alguns artigos em jornais especializados, a Sony decidiu dar um passo atrás, ao decidir manter o suporte para as lojas Playstation 3 e PS Vita.

Não podemos negar: a cópia física do videogame é um bem tangível e não pode ser roubada de forma alguma contra a sua vontade. Gostaríamos de esclarecer imediatamente que esta condição também é reservada para proprietários de cópias digitais de jogos adquiridos no Playstation 3, PS Vita e PSP. Na verdade, a Sony garante que todos os títulos comprados em lojas de várias plataformas online podem ser baixados, mesmo após o fechamento de lojas em potencial. Então, todas as suas compras não serão perdidas para sempreNa verdade, será possível baixá-los mesmo após anos de desligamento (por exemplo, a PSP Store). Além disso, sempre queremos defender as cópias digitais, para garantir que sejam “cópias perfeitas” que não podem ser quebradas ou destruídas com o tempo. Mesmo que você lide com seus videogames de uma forma maluca, a mídia física provavelmente se degradará com o tempo, resultando na perda de uso deste software para sempre.

Por outro lado, o número digital depende das escolhas feitas pelo proprietário deste conteúdo, que pode decidir fechar os servidores no dia a dia, mas ao mesmo tempo não se deteriora com o tempo e sempre pode ser facilmente encontrado e pode ser acessado sem muita dificuldade. Compreendemos perfeitamente o charme e o orgulho de possuir uma cópia original de um título antigo do primeiro Playstation, mas você tem que admitir que restaurar, por exemplo, o Metal Gear Solid original na forma física é uma despesa um tanto inútil, se não para a coleção . Na loja digital pode encontrar, comprar e descarregar uma cópia por cerca de dez euros, ao passo que obter uma cópia física original e funcional é sem dúvida uma tarefa mais difícil e sobretudo cara. Não queremos subestimar os benefícios associados à cópia física de videogames, mas sentimos a necessidade de defender o mercado digital, apesar dos acontecimentos recentes que felizmente concluíram de forma positiva.