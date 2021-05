Quanto Julia Stabil ganhou e o valor das fichas de ouro

Usado como forma de prêmio pela maioria dos vencedores de concursos de televisão, a quantos euros correspondem as fichas de ouro? Vamos entrar em detalhes e descobrir juntos.

Ontem Amici fechou suas portas. Mostre o talento de sucesso que você imagina e gerencia Maria de felipe. O vencedor foi um dançarino: Julia Stabile. bem ali 18 anos derrotado no último minuto Namorado do cantor Sangiovanni. Julia A. Stabile Um prêmio de € 150.000 em ouro. Quanto ao Sangiovanni, O Prêmio 50 mil euros em ouro. Mas quão valiosos são os tokens dourados na realidade?

EU ‘Euro Sempre considerado O porto seguro por excelênciaPor ser capaz de resistir a diversas crises, o que prova que é uma fonte confiável e segura mesmo na presença de períodos históricos caracterizados por redução e inadimplência. Não é por acaso que em um momento particularmente difícil como o atual, dado o impacto negativo do vírus na economia, há um grande interesse por isso. Metais preciosos.

Hoje, no entanto, não falaremos sobre ouro ou outros objetos de ouro comuns ou de investimento. Mas vamos nos concentrar em outra forma de uso deste ativo porto seguro que sempre atraiu um interesse especial, a saber, i Moedas de ouro Isso costumava ser uma forma de recompensa para mim Os vencedores dos concursos de televisão. Mais cedo ou mais tarde, de facto, toda a gente se pergunta por acaso a quantos euros correspondem realmente. Bem, vamos entrar em detalhes e descobrir juntos.

Prémios em moedas de ouro, isto é o quanto realmente ganhou quem ganha um concurso na TV: Cuidado com o troco em euros

Sempre que vemos um teste de TV, ouvimos falar dele Prêmio em dinheiro em ícones dourados. Detalhes que não puderam passar despercebidos, pois muitos já se perguntaram, pelo menos uma vez na vida, quanto há em euros. Em primeiro lugar, lembre-se de que os primeiros tokens dourados foram introduzidos em 1955, Apenas para permitir o pagamento aos vencedores da televisão. Não é por acaso que se encontra de um lado do símbolo Logotipo da empresa Algo que precisa ser alcançado. Uma vez estabelecida esta hipótese, vejamos quantos euros vale.

Bem, a este respeito, é imperativo saber que o valor dos tokens entregues é aproximadamente igual ao valor do prêmio. Para este número, no entanto, ele vem Imposto sobre valor agregado retido na fonte de 22%. Se tudo isto não bastasse, alguns milhares de euros também deverão ser deduzidos do seguinte valor inicial Declínio no valor devido à mudança do ouro para o euro. Em particular, o vencedor pode decidir se:

Transferir as moedas ganhas diretamente para o balcão de metal, com desconto de 5%;

Envie os tokens e revenda-os em uma joalheria autorizada. No entanto, mesmo neste caso, você tem que lidar com os custos adicionais relacionados aos custos de envio.

Uma vez que é fácil de adivinhar, não é possível determinar um valor inicial em EUR para o montante ganho nas fichas de ouro, pois é diretamente proporcional a O valor do ativo porto-seguro no momento da troca. Se tudo isso não é suficiente, então você tem que lidar com Impostos. Em particular, com base nas disposições do Decreto Presidencial 600/1973, os prêmios derivados de competições de televisão estão sujeitos a: 20% de imposto retido na fonte.