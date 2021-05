Mais de 650 euros em jogos 100% para a instituição de caridade COVID-19 – Nerd4.life

Depois da polêmica nas últimas semanas, quando parecia que o Humble Bundle iria reduzir o potencial de doação de receitas para os jogos vendidos para instituições de caridade, a popular loja está oferecendo mais de 650 euros em jogos cujos lucros irão para 100% em caridade. Enquanto isso, Brasil e Índia estão sendo dizimados por uma segunda onda muito perigosa Covid-19E a The Humbe Pack Você doará todos os rendimentos para Direct Relief, Médicos sem Fronteiras (MSF), International Medical Corps (IMC) e GiveIndia.

A loja oferece mais de 650 euros em brinquedos de todos os tipos e linhagens, e 100% da receita revertida para instituições de caridade. Basta pagar mais 16,63 euros Para acessar dezenas de novos jogos para resgatar no Steam e sem DRM.

uma este é o endereço Você pode encontrar a página Humble Bundle dedicada aHumilde para curar.

O Humble Heal Pack estará disponível por enquanto Três dias Já arrecadou mais de 600.000 euros em instituições de caridade.

Entre os jogos disponíveis estão obras-primas como Into the Breach, BioShock Remastered, Baba is You, Undertale, The Witness, SuperHot e Crusader Kings Complete. Mesmo que seja apenas pelo valor de jogo incluído, vale a pena compartilhar. para este é o endereço Você também pode encontrar a lista completa.