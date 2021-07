Final Fantasy X-3, Tetsuya Nomura tem o draft em mãos, mas Final Fantasy 7 Remake tem prioridade – Nerd4.life

Em uma entrevista recente com a Famitsu, Tetsuya NomuraO diretor da série Final Fantasy disse que tinha um em suas mãos Rascunho A partir de Final Fantasy X-3 Escrito pelo próprio Kazushige Nojima. No momento são poucas as chances de ver o jogo desenvolvido, Final Fantasy 7 Remake tem prioridade, mas as chances “não são zero”.

Isso pode significar que a Square Enix é uma das sequências mais solicitadas por todos os fãs de Final Fantasy. Certamente não pertoA equipe está trabalhando muito para refazer Final Fantasy VII, mas algo realmente pode acontecer.

Até porque a editora japonesa já tem em mãos um rascunho do jogo, que certamente será ampliado e aprofundado, mas já é um começo. Também porque a Square Enix pretende criar um arquivo Next É digno dos jogos originais, e portanto é uma obra de certa espessura e não um simples recheio.



Final Fantasy X Heroes

O último capítulo original, Final Fantasy X-2, é um videogame de 2003 Foi desenvolvido para PlayStation 2. Em 2013, o combo Final Fantasy X / X-2 HD Remaster foi lançado para todas as principais plataformas da época e revivido nos anos seguintes também no PS4 e PC. Os dois últimos lançamentos são o Xbox One e Switch de 2019.

Você gostaria de retornar a esta saga histórica?