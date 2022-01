Data e hora do novo evento PS5 e PS4, com foco no Gran Turismo 7 – Nerd4.life

A Sony anunciou oficialmente um novo lançamento condição de jogo Com novidades sobre jogadores de PS5 e PS4. A data foi definida 2 de fevereiro de 2022com uma apresentação dedicada Grande Turismo 7O novo capítulo da série Polyphony Digital está chegando no início de março.

O status do jogo começará a partir de A partir das 23h00 italiano na quarta-feira, 2 de fevereirovocê pode acompanhar a transmissão ao vivo nos canais PlayStation de Contração muscular e YouTube. É claro que o Multiplayer.it seguirá a ação ao vivo no Twitch, então estamos esperando por você.

De acordo com um anúncio da Sony no PlayStation Blog, o novo State of Play apresentará “Beyond 30 minutos de filmagem do Gran Turismo 7 no PS5 detalhes sobre a dinâmica do jogo.



condição de jogo

De acordo com a Sony, podemos esperar que o State of Play em fevereiro de 2022 se concentre inteiramente no Gran Turismo 7 e possivelmente Não haverá espaço para anúncios relacionados a outros jogos (Por exemplo, Hogwarts Legacy parece ser um dos mais famosos), bem como detalhes sobre o PlayStation VR2 ou informações sobre o Spartacus, o novo serviço de assinatura que poderia integrar o PlayStation Plus e o Now.

De qualquer forma, surpresas nesse sentido não devem ser excluídas antecipadamente. Não teremos que esperar muito para saber com certeza, já que, como mencionamos no início, a data com o State of Play está marcada para as 23:00 de quarta-feira, 2 de fevereiro. Também lembramos que Gran Turismo 7 estará disponível exclusivamente para PS5 e PS4 a partir de 4 de março de 2022.