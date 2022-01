Windows 11, l’aggiornamento opzionale di gennaio introduz una novità

Su Windows 11 disponibile un novo aggiornamento in anteprima, con installazione opzionale. Il pacchetto riconoscibile vem KB5008353 e apresenta diversas correções e ajustes no código. C’ anche una novit in termini di feature: la nuova pagina Sua conta Microsoft (Il tuo account Microsoft, em italiano) all’interno delle Impostazioni, nelle SKU Home e Professional.

Os novos pacotes de atualizações opcionais incluem correções de problemas de notificação, como exemplos de reprodução de ícones de aplicativos não ativos, barra de aplicativos não ativa, que vengono apresenta como ativo, ou outros problemas de reprodução de reprodução de aplicativos. O aprimoramento corrige o problema apresentado na geração de tela HDR em alguns programas de edição de imagens.

Nós temos que seguir a lista completa de todas as novidades e correções, porque vamos apresentar dalla stessa Microsoft no idioma inglês:

Atualiza um problema que faz com que o serviço de áudio pare de responder em alguns dispositivos que oferecem suporte a áudio Bluetooth acelerado por hardware.

Atualiza um problema que afeta os ícones de aplicativos quando os aplicativos não estão em execução. Na barra de tarefas, esses ícones podem ser exibidos tão ativos como se os aplicativos estivessem em execução.

Adicionar um novo Sua conta Microsoft página para a categoria Contas nas Configurações do Windows para as edições Home e Professional.

Atualiza um problema que mostra incorretamente o ícone de volume na barra de tarefas como mudo.

Atualiza um problema que faz com que um dispositivo pare de funcionar quando conectado a vários monitores.

Atualiza um problema que afeta o recurso de ocultação automática da barra de tarefas. A barra de tarefas pode não aparecer de forma confiável quando você passa o mouse sobre a tela principal ou secundária.

Atualiza um problema que pode impedir que os ícones apareçam na barra de tarefas de um monitor secundário.

Melhora o brilho automático para fornecer uma melhor resposta sob condições de pouca luz em todos os sistemas suportados.

Atualiza o horário de verão para começar em fevereiro de 2022 em vez de março de 2022 na Jordânia.

Adiciona o recurso AjudaCom, que usa tecnologias do Microsoft Bing para sugerir tópicos de Ajuda relevantes para cada página de Configurações.

Atualiza um problema que exibe porcentagens de bateria desatualizadas para dispositivos Bluetooth conectados no Bluetooth e outros dispositivos página em Configurações.

Atualiza um problema conhecido que pode impedir que alguns programas de edição de imagens renderizem cores corretamente em determinados monitores de alta faixa dinâmica (HDR). Isso afeta frequentemente as cores brancas que podem ser exibidas em amarelo brilhante ou outras cores

Windows 11, chegando à nova conta da Microsoft

Lá novit nelle Impostazioni Offre maior controle para quanto riguarda il proprio account senza dover lasciare la schermata. A nova página permite verificar o status do proprio abbonamento Microsoft 365, laddove na era precedente apresenta um link que porta toda a página dedicada da web via navegador. Além disso, é possível verificar e verificar os dados de scadenza dell’abbonement e obter informações sobre o espaço utilizado no OneDrive, e adicionar links de todas as páginas da web para verificar quanto presente na conta própria, o gesto ga mais recompensas fatti, e não manca un link per ricevere supporto diretto dall’azienda.

