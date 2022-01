Atenção, o WhatsApp apresenta o número de backup limitado no Google Drive

Acelere e envie sua mensagem para enviar notícias de interesse de segurança do WhatsApp, o aplicativo de mensagens, um baixo mani, mais utilizado no mundo.

Com outros meios de usuários, infatti, o aplicativo de Mark Zuckerberg é o que mais difusa no globo, e consegue tudo que você precisa para manter a novidade ao sulla stessa riceve grande atenção. Ebbene, l’ultima nuova potrebbe far storcere il naso a molti, e riguarda in particolare eu backup delle chat di WhatsApp. Fino ad oggi, chi usa o aplicativo no sistema operacional Androidnão vede i backup della stessa conteggiati nella quota di archiviazione di Google Drive, alla luce di un acordeo che era stato stipulato anni fa fra lo stesso gigante di mountain view e il service di messagistica istantanea multi-piattaforma.

WHATSAPP, PARAR AI BACKUP ILLIMITATI SU GOOGLE DRIVE? ECCO COSA E’ EMERSO

Ao conseguir, você pode arquivar dados quando pensa, “buttando” na nuvem de tudo de mais. Tra l’altro è un privilegio che usuários do iOS, depois de colorir o iPhone, não posso sfruttare, visto que não posso arquivar em quantidade ilimitada de dados no iCloud (anche se qualifica a riguardo potrebbe cambiare in future). Ebbene, dopo questa doverosa premessa vendiamo al dunque, ovvero, alle novità riguardanti WhatsApp com sistema Android: il team di sviluppatori srebbe al lavoro su una funzionalità che consentir com o uso de gestos de bate-papo durante o backup no Google Drive, escludendo quindi determinati tipi di mensaggi, por risparmiare spazio sullo stesso Gdrive.

Tale novità, anche se non ufficiale, sembrerebbe far thinke appunto alla possibilità che Mountain View possa smettere of free free backup ilimitado delle chat di WhatsApp, e uma espécie de conferema, como scrive Tuttoandroid.net, é uma fonte de gordura no scorse ore. I ragazzi di WABetaInfo hanno infatti individuato traço de aviso Quando o espaço no Google Drive é direcionado para o esaurirsi, o modifiche per i backup e as informações quando tali modifiche avranno effetto. Insomma, tudo o que você precisa para pensar em um breve medidor de medição de um limite de arquivos on-line do popular bate-papo de mensagens. Em ogni caso, o Google continua ad offrire agli utenti uma cota do proprio spazio em maniera totalmente gratuita, ma non sarà mais como abituati fino ad oggi. In ogni caso, stiamo parlando sempre di indiscrezioni e antecipazioni, nulla quindi di ancora ufficiale ne certo, e não è da escludere che tale modifica non veda mai la luce. Staremo a vedere nelle prossime settimane se giungeranno altre informazioni in tal senso ou menu.