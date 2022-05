Principais problemas de desenvolvimento, relatórios de vazamento – Nerd4.life

campo estelar Possui grandes problemas com o Desenvolvimento: Um vazador de confiança de Timur, especialista em pesquisa em currículo e informação, relata que o jogo passou por um verdadeiro “inferno de desenvolvimento”.

Talvez esta seja a razão pela qual Starfield foi adiado: a descrição de ‘Deep Throat’ é uma Situação realmente complicada que se relacionam principalmente com os aspectos técnicos do experimento, e não se enquadram nas ambições do projeto.

O vôo não funcionou corretamente durante o teste, e Mecanismo de criação 2 Não é nada mais do que um slogan de marketing: é simplesmente o motor de construção com algumas unidades gráficas modificadas e alguns novos recursos, mas não uma reconstrução ou revisão real do motor ”, disse o vazador.

“Isso se tornará aparente quando o jogo estiver disponível e os designers os destruirem. Nós fazemos jogos, não ferramentas de desenvolvimento”, disse Todd Howard internamente, mas as ferramentas estão desatualizadas e os desenvolvedores têm caixas cheias delas. Jogos com ferramentas ruins produzem jogos ruins. ”

‘Desde o lançamento precipitação 76Bethesda Game Studios Austin não trabalhou em nenhum jogo novo. Eles tiveram o maior número de equipes neste título e atualizações. Antes da aquisição da Microsoft pela Microsoft, a Bethesda pretendia lançar jogos em todas as principais plataformas, mas o Xbox estava pressionando pela exclusividade.”

“Todos os títulos eram para Xbox e PlayStation, e cortar o último economizou muitos problemas para os desenvolvedores.”