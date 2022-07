Amazon Prime Day, o que você compra com descontos online

Equipado com um motor sem escovas que fornece até 2000Pa de potência de sucção, este aspirador robótico é capaz de remover poeira, detritos e outras partículas pequenas com a mesma facilidade e eficácia de comida de cachorro, para atender à maioria das necessidades de limpeza doméstica. Além disso, possui dois modos de sucção para diferentes usos e economia de energia e está equipado com um sistema de navegação inteligente que permite o planejamento perfeito do caminho de limpeza.