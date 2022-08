Tem uma aceleração de queima, o vídeo é uma obrigação

O Lancia Delta Integrale modificado tornou-se um verdadeiro carro de corrida: o carro modificado tem aceleração ardente, o vídeo é uma loucura

lá Lancia Delta Integrado É um dos carros esportivos mais radicais de todos os tempos. Um verdadeiro carro de corrida de quatro rodas baseado, é claro, no modelo de estrada em produção de 1979 a 1993. Um carro projetado para participar dos campeões mundiais de rali, no entanto, venceu cinco ocasiões com o título de construtores de casas e um total de 35 vitórias .

No entanto, existe uma versão mais extrema. Feito porAMD Eslovênia Avtoa equipe eslovena de treinadores liderada por Milan Bubenik, Los Angeles Delta HF Integrale Evo É realmente um carro de corrida louco de alta velocidade graças ao seu motor turbo de 2.0L que fornece potência 700 cv Que substituiu a unidade de corrente original normalmente.

natural Alterações no chassiComeçando pela frente do carro, com grandes entradas de ar em vez dos para-lamas necessários para resfriar o potente motor. Intacta, porém, a grade frontal “herdeira” da versão básica. As laterais são alargadas significativamente, com arcos de roda maciços, enquanto um grande difusor foi instalado na parte traseira para mantê-lo “fixo” no asfalto, enquanto do ponto de vista aerodinâmico também foi instalado Linda asa traseira.

Lancia Delta Integrale, vídeo sexy

lá Delta Também pode ser admirado em um vídeo postado no Youtube com o carro compartilhando os altos e baixos do Cividale e conduzido pelo piloto da Bubnic. O rugido do motor é impressionante, com um arranque extremamente rápido a partir de um estado de sono quase inesgotável.

aceleração ardenteMesmo em trechos em declive, o Delta não parece experimentar nenhuma diferença de elevação, com o potente motor empurrando de forma constante e regular. O carro tem então uma longa aderência ao asfalto nas curvas, certamente graças ao difusor traseiro e ao pára-choques dianteiro maciço que o mantém preso ao asfalto.

Também fica perfeito em laços com grampo Curvas acentuadas E no slalom entre obstáculos, que indica grande agilidade apesar de ser bem mais largo que a versão básica, com cavas de roda maciças.

Lancia Delta Integrale ainda à venda

O Lancia Delta Integrale ainda está à venda com inúmeros anúncios em portais especializados. No Subito.it, Autoscout, os entusiastas podem encontrar vários modelos em oferta com a possibilidade de adquirir, em alguns casos, recordações originais que fizeram a história do automóvel e do automobilismo.