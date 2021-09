WhatsApp, eles querem entrar no seu telefone e espionar você? O truque para se defender

Confira um novo truque do WhatsApp que permite ao usuário se defender de quem quer espionar você. Vamos ver em detalhes como aplicá-lo.

A vasta quantidade de dados na Internet é uma mercadoria realmente valiosa para todos os cibercriminosos. É por isso que se torna cada vez mais importante para autodefesa, especialmente em aplicações como O WhatsApp que contêm dados confidenciais. Aliás, dentro trocamos contatos, fotos, vídeos e documentos. Portanto, proteger sua privacidade é essencial para evitar que esse conteúdo seja revendido para outros usuários.

Portanto, para nos defender do ataque de criminosos, muitas vezes não é suficiente nem mesmo um código para desbloquear o telefone. Na verdade, para garantir que nos defendemos dentro do aplicativo, será necessário abrir um arquivo PIN para desbloquear WhatsApp. Além disso, em termos de defesa diária, também é importante não deixar o telefone sem vigilância. Portanto, devemos sempre ter cuidado para evitar que nossos dados pessoais sejam roubados.

WhatsApp, as reações às mensagens chegam: como usá-las

Sempre tem muitas novidades O WhatsApp, com o Desenvolvedores Que agora buscam melhorar os chats. Na verdade, o portão pensou em liberar uma indiscrição emocionante WABetaInfo, de acordo com os chefes Menlo Parks pronto para adicionar Reações às mensagens. Os usuários poderão então expressar seu humor com eles. ”interação“Já está dentro Site de rede social do Facebook.

Dessa forma, o aplicativo se tornará mais semelhante Mensageiro. O trabalho já estava em um arquivo Bate-papo no Instagram que também foi recentemente apresentado a iMessage. Não é divulgado como essas reações são aplicadas graficamente às mensagens. No entanto, por enquanto, a função só será oferecida para Android, mas também estará disponível em breve iOS NS o computador.