Crítica de Aragami 2 – Nerd4.life

o Aragami 2. Revisão É um aviso para aqueles com a consciência pesada: cuidado com seus movimentos noturnos, pois se você cometer crimes horríveis, provavelmente não estará seguro. Nas sombras, o aragami, uma criatura que não deixa espaço para sua presa, pode estar esperando por você com uma katana. É impossível que você não tenha ouvido falar desse nome há algum tempo: o título original remonta a 2016, e recentemente também revisamos para você a versão definitiva, conhecida como Aragami: Shadow Edition. Nascido como um jogo de pura furtividade, Aragami tornou-se amado nos cinco anos seguintes: tanto que os desenvolvedores de Lince Works, com razão, pensaram em fazer sequência. A sequência é apenas no que diz respeito à jogabilidade, já que foi aprimorada em todos os sentidos. Narrativamente, na verdade, Aragami 2 é algo muito diferente do que você conhece. Depois de passar várias horas mergulhando no lindo Rashomon Valley na companhia de Koray e seus amigos, estamos prontos para julgar.

Terra: pare a maldição

Cenários notáveis, mas não é no enredo que Aragami 2 brilha As raízes da lenda Aragami remontam às profundezas do passado. Está localizado em torno de seres sobrenaturais Amaldiçoadas, as criaturas voltam à vida após a morte para realizar as mais diversas tarefas, mas isso não é tudo: Aragami é amaldiçoado mesmo depois de sua ressurreição. Seu corpo e sua mente estão apodrecidos, corroídos, a ponto da completa insanidade, tornando a criatura um perigo até para a sua própria espécie: enfim, depois de certo tempo, o aragonista retorna à morte, passando por uma espécie de petrificação. . Não é uma existência muito agradável, mas talvez haja uma cura. Estes são edifícios Encontro deste segundo capítulo. Korai, o protagonista de Aragami 2, volta à vida como Aragami e imediatamente encontra um mundo inteiro habitado por seus colegas. É o Vale de Rashomon, um terreno ocupado principalmente por uma cidade inteira habitada por criaturas das sombras: o líder do lugar encontra o herói nos primeiros momentos do jogo (após o tutorial), e explica a ele que ali estão seus irmãos e irmãs viver em harmonia sem perturbar o mundo exterior. Na verdade, se algo é o contrário: o Império Akatsushi, de fato, pretende demolir tudo e exterminar a população. A condenação fisiológica de Aragami está relacionada a esta tragédia iminente associada à política externa e ao imperialismo Akatsushi: uma maldição que impõe primeiro a corrupção e depois o extermínio de indivíduos. READ Aqui estão 4 truques eficazes para defender sua casa de ladrões durante as férias e viajar com segurança sem gastar dinheiro em alarmes contra roubo Mas dissemos, talvez haja uma cura que seja capaz de pare de foder: Será Koray quem deverá investigar o assunto, durante as missões do jogo principal. A este respeito, deve-se notar que a principal diferença entre Aragami e Aragami 2 reside na intensidade e na qualidade da narrativa: esta última sacrifica qualquer interesse pela história no altar do jogo propriamente dito. Resumindo, não é tão importante contar a história de um indivíduo específico quanto encontrar uma desculpa para introduzir uma série de níveis para liberar o potencial do jogo furtivo de Lince Works. O final do primeiro jogo, por outro lado, não deixou muitas possibilidades, embora tivéssemos gostado de ver mais integração entre o enredo e o próprio show divertido.

Jogabilidade aprimorada

Aragami 2, lado da jogabilidade, traz novidades interessantes o Toque A série foi melhorada em quase todos os aspectos: os desenvolvedores claramente insistiram neste aspecto, e nosso teste confirmou a intuição dos primeiros trailers lançados. A criatura de sombras que iremos controlar mantém todas as possibilidades oferecidas pelo primeiro capítulo, com a adição de dois novos recursos. O primeiro consiste em uma série de movimentos adicionais: Korai pode pular duas vezes, furar e se esconder atrás de paredes e telhados, a fim de surpreender os inimigos que se aproximam, e se pendurar em algumas saliências para espionar os inimigos. Em geral, é equipado com muito mais movimento do que no passado, graças à capacidade de explorar Shadow Essence, ou seja, o poder da sombra. Adicionado a essas melhorias novas habilidades E uma árvore do mesmo geralmente melhorou. Em Aragami 2, uma vez que as missões individuais são concluídas, o nível do herói sobe e para cada nível ele ganha um ponto para gastar em habilidades. O jogador é livre para escolher aquelas que melhor se adaptam ao seu estilo de jogo: de nada adianta, por exemplo, abrir uma linha defensiva melhor no combate, se prefere atuar sempre e apenas nas sombras sem se identificar; É muito melhor desbloquear Shadow Call, que traz o inimigo para mais perto da localização de Aragami, para que você possa atordoar ou assassinar confortavelmente, sem se expor aos arredores.

Matar pelas bordas? Aragami 2 permite que você faça exatamente isso Aragami 2, como seu antecessor, é projetado para ser totalmente usado em modo furtivo. Mas isso nem sempre é possível, seja porque é claramente impossível completar alguns níveis sem entrar em combate, ou porque algo está errado com alguém e a partir daí não vai demorar muito para se encontrar com cinco inimigos em seu rastro. Nesse ponto, ou fugimos ou lutamos: o sistema de combate não é particularmente complexo. Com o botão direito do mouse, você evita (consumindo resistência), enquanto ataca com a esquerda: aos poucos a barra de resistência do inimigo vai caindo e infligindo danos fatais, até o assassinato. Enquanto for individual, não há problemas sérios: porém, se houver apenas agressão, trazer a pele para casa não é fácil. Também devido à câmera e à extraordinária resposta aos comandos durante essas etapas. READ BioShock 4 poderia ser exclusivo do PS5, de acordo com um suposto vazamento - Nerd4.life

requisitos do sistema do computador Preparação de teste Sistema operativo: Windows 10 edição de 64 bits

Processador: Amd Ryzen 5 1600 – 3,2 GHz

Vídeo Scheda: EVGA GeForce GTX 1070 com 8 GB

Memória: 16 GB em RAM Requerimentos mínimos Sistema operativo: versão de 64 bits do Windows 7 / 8.1 / 10

Processador: AMD FX-6100 / Intel i3-3220

Memória: 8 GB em RAM

Vídeo Scheda: AMD Radeon HD 7750, NVIDIA GeForce GTX 650

DirectX: Versão 11

Memória: 11 GB de espaço disponível Requisitos recomendados Sistema operativo: versão de 64 bits do Windows 7 / 8.1 / 10

Processador: AMD Ryzen 7 1700 / Intel i7-6700K

Memória: 16 GB em RAM

Vídeo Scheda: AMD RX Vega 56, Nvidia GTX 1070 / GTX1660Ti

DirectX: Versão 11

Memória: 11 GB de espaço disponível

Modo chassi e multijogador

O combate corpo a corpo em Aragami 2 pode criar algumas dificuldades o estrutura Aragami 2 não é particularmente novo, mas é completamente novo dentro da franquia. O protagonista agora vive principalmente na aldeia de seus semelhantes e só sai pelo quadro de avisos da missão, com o portal de dimensões anexado. Primeiro, você aceita uma missão e, em seguida, passa para o nível escolhido para completá-la: pode ser sobre assassinar um certo inimigo, receber algo em troca, espionar uma conversa, tudo e qualquer coisa. Segredos e surpresas não faltam, como encontrar estátuas douradas escondidas e arrecadar dinheiro no chão, desculpas para fugir do caminho usual e explorar os arredores o máximo possível. no final de cada ExpediçãoDependendo da pontuação, você obtém mais ou menos recompensas. Quantas vezes foi descoberto? Quanto tempo levou? Quantas mortes na Terra e quantas mortes Cory sofreu? Tudo isso afeta a classificação que também flutua em um grau muito ruim D. A estrutura ainda é muito simples e incentiva repetições até certo ponto, se não pelo fato de que existem coisas muito básicas para obter de vez em quando, como projetos de ferreiro . A customização, aliás, é outra grande inovação do Aragami 2: felizmente, não afeta a jogabilidade, pois se resolve em objetos cosméticos simples (máscaras, mantos, katanas de cores diferentes) para equipar sua criatura escura. READ Scarlet Nexus, experimente o novo movimento da Bandai Namco

O que é mais mortal do que Aragami? Bem, três aragamis A personalização não é um fim em si mesma: considerando que Aragami 2 pode ser desfrutado do início ao fim Modo multijogador Online, pense na vergonha de ver três aragamis perfeitamente idênticos na tela. Graças à plataforma cruzada, qualquer pessoa pode entrar no seu jogo, independentemente da versão do jogo (PC, PlayStation, Xbox). Na verdade, alguns níveis têm dificuldades que são claramente projetadas para desafiar vários amigos ao mesmo tempo; Isso não exclui que você mesmo possa completá-lo, mas em resumo, calcule bem seus movimentos, porque depois de duas instâncias consecutivas você tem que começar tudo de novo.