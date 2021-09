Thor é uma força puramente masculina, para um campeão de levantamento de peso – Nerd4.life

Deus da Guerra: Ragnarok Vai apresentar muitos novos personagens, incluindo touro, que nos últimos dias acabou no centro das discussões devido à sua aparência física. Na verdade, no show publicado por Santa Monica, um belo deus do trovão, barrigudo, aparece “fora de forma”, o que atraiu hilaridade e crítica também. De acordo com Darren McCormack, três vezes campeão de levantamento de peso do Reino Unido com dois recordes mundiais em seu crédito, na verdade, graças à sua massa, Thor é um símbolo de puro poder masculino.

“Goste ou não, Thor de God of War é o melhor intérprete masculinoMcCormack disse em uma entrevista com Sexto eixo.

“Existe uma relação entre massa e força. No levantamento de peso, as classes mais competitivas são aquelas abaixo de 100kg e 110kg, e os homens que levantam pesos várias vezes o seu peso corporal. Eles não são altos, são corpulentos. Nem todos esses caras têm abdominais, mas sim uma camada de banha em cima deles, uma “barriga de poder”. Qualquer um pode ter abdômen, sim, tenho o Sr. Hemsworth (Marvel Thor) com você, mas uma barriga forte e um trapézio forte são sinais de um cara muito forte.”



Deus da guerra, Thor

Em suma, a opinião de McCormack se alinha com a do diretor de God of War: Ragnarok, Eric Williams, que alguns dias depois discutiu o físico de Thor e como a intenção da equipe é representar um personagem forte e temível, de acordo com os nórdicos. Lendas dos filmes da Marvel.

God of War está atualmente em desenvolvimento para PS5 e PS4, com data de lançamento marcada para 2022.