Na data e hora do evento, será uma “festa da comunidade asiática” – Nerd4.life

Microsoft, por meio do site oficial da X-Box, confirmando que a empresa será toda TGS 2021, apontando Data e hora do evento: 30 de setembro, 11h, horário da Itália. O evento será uma ‘Celebração da Comunidade Asiática’.

Jeremy Hinton, chefe do Xbox Asia escreveu: “À medida que os jogos aproximam as pessoas, estamos convidando nossos jogadores para celebrar a alegria e a comunidade de jogos conosco. Como no ano passado, este será um programa projetado para jogadores. Nossos jogadores em O Japão e toda a Ásia estão esperando um. Uma celebração dedicada à nossa comunidade asiática E atualizações localmente relevantes: Nenhuma nova aparência global é esperada. Siga-nos para ver as últimas atualizações regionais relacionadas aos jogos anunciados anteriormente que serão lançados no final deste ano. ”



TGS 2021: Xbox Poster

Em termos simples, Evento Xbox para TGS 2021 Não incluirá nenhum anúncio novo – como mencionado anteriormente – e dará antes de tudo novas informações dedicadas ao mercado japonês e asiático, sobre jogos já conhecidos. Para nós italianos Não deve haver nada particularmente interessante, mas é claro que estaremos observando para ter certeza.

