Persona, os dois primeiros jogos terão um remake chamado Persona 3 Reload, devido a um rumor

Em resposta a um seguidor que falou sobre como os dois primeiros capítulos da série precisavam muito mais de um remake do que Persona 4, o vazador em questão confirmou isso. Shin Megami Tensei: Persona e Personalidade 2: Pecado Inocente Você vai gostar da reedição.

Um relançamento é devido

Tendo explodido literalmente com o Capítulo 5 também no Ocidente, a série Persona definitivamente merece um relançamento, já que os primeiros episódios foram publicados no final dos anos 90 e precisarão ser revisitados.

Deste ponto de vista, um tratamento como o recentemente dado ao Persona 3 Reload seria uma grande oportunidade para poder reviver essas experiências ou experimentá-las pela primeira vez com uma roupagem renovada.